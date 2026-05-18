توسعه آبزی پروری در آرادان؛ ۸ هزار بچه ماهی رها سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاه محمدی صبح دوشنبه در بازدید از استخرهای ذخیره آب کشاورزی آرادان به آغاز توزیع و رهاسازی بچه ماهی در این استخرها اشاره کرد و افزود: استخرهای دو منظوره ظرفیت ارزشمند برای توسعه صنعت آبزی پروری در آرادان است.

وی با اشاره به توزیع هشت هزار قطعه بچه ماهی در این استخرها، تصریح کرد: این ماهی‌ها از نوع تیلاپیا است.

مدیر جهاد کشاورزی آرادان توضیح داد: بیش از ۶۰ هزار قطعه بچه ماهی حد واسط در مرکز دپو بخش خصوصی شهرستان برای توزیع یارانه‌ای در سطح استان مستقر شده است.

شاه حسینی ادامه داد: رهاسازی بچه ماهی در مزارع آرادان از این سهمیه انجام گرفته که حداکثر تا اواسط ماه آینده این روند رهاسازی ادامه دار خواهد بود.

وی به حمایت از بهره برداران صنعت آبزی پروری برای افزایش درآمد کشاورزان و ارتقا امنیت غذایی تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی برای تامین خوراک و تجهیزات هوادهی توسط پیمانکار مربوط انجام گرفته است.