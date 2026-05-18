به گزارش خبرنگار مهر، حسین فردوسی پیش از ظهر امروز در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تلاشهای مجموعه اقتصادی استان اظهار کرد: خوشبختانه در خراسان جنوبی، هم در حوزه تعاملات و هم در زمینه پیگیری امور، شاهد فعالیتهای منسجم و مؤثری هستیم و همین موضوع سبب شده سطح عملکرد استان نسبت به گذشته ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایهگذاری افزود: به ویژه در بخش سرمایهگذاری خارجی اتفاقات خوبی در استان رخ داده و این روند میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی بیشتر خراسان جنوبی شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد همچنین به موضوع درخواست خراسان جنوبی برای ایجاد منطقه آزاد بین المللی ایران، افغانستان و چین اشاره کرد و گفت: درباره این طرح، مقرر شد گزارش موافقی تهیه و ارسال شود تا انشاءالله زمینه راهاندازی آن فراهم شود.
فردوسی با تأکید بر اهمیت موقعیت راهبردی خراسان جنوبی بیان کرد: این استان به دلیل همجواری با افغانستان، میتواند به عنوان شاهراه و حلقه اتصال افغانستان و نزدیکترین مسیر جنوب به شمال نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: ظرفیتهای مرزی و ترانزیتی خراسان جنوبی باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و وزارت اقتصاد نیز از طرحهایی که به رونق اقتصادی منطقه کمک کند، حمایت خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش کارکنان مجموعه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: با وجود دشواریهای موجود، مجموعه وزارت اقتصاد با ریسکپذیری و تلاش مضاعف در مسیر خدمترسانی حرکت کرده است.
فردوسی با اشاره به دغدغههای معیشتی کارکنان و بازنشستگان گفت: توجه به وضعیت معیشت همکاران و بازنشستگان از موضوعات مهم وزارتخانه است و تلاش میکنیم در حد توان شرایط بهتری برای کارکنان فراهم شود.
وی افزود: البته در کنار توجه به معیشت، باید نظام ارزیابی عملکرد نیز مورد توجه باشد تا نیروهای فعال، توانمند و اثرگذار بیشتر دیده شوند و زمینه ارتقای بهرهوری فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه خراسان جنوبی از استانهای منظم در حوزه مدیریتی است، تصریح کرد: خوشبختانه در این استان، مجموعه مدیریتی با انسجام و تعامل مناسب فعالیت میکند و گزارشها و ارتباطات موجود نیز نشاندهنده تلاش و پیگیری مطلوب مسئولان است.
