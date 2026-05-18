به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اندیشکده حکمرانی عصر پویا، تازه‌ترین اثر انتشارات عصر پویا با عنوان «رکود تورمی در ایران؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها» منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

این کتاب به قلم حسین اصغرپور قورچی، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، و با مقدمه‌ای از محمد شیریجیان، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، توسط انتشارات عصر پویا، وابسته به اندیشکده حکمرانی عصر پویا، منتشر شده است.

اثر یادشده در ۱۸۸ صفحه و در قالب هفت فصل تدوین شده و شامل مجموعه‌ای از جداول، نمودارها و داده‌های آماری مرتبط با اقتصاد ایران است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده با استفاده از داده‌های معتبر و تحلیل‌های آماری، ابعاد مختلف پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران را بررسی کند.

در فصل نخست کتاب، تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه شده و متغیرهای کلان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل روند تورم و ریشه‌های آن، بررسی روند رشد نرخ ارز و نقدینگی و همچنین شاخص رشد تولیدات صنعتی از جمله موضوعاتی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.

فصل دوم کتاب به بررسی ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد ایران اختصاص دارد. در این بخش، چالش‌هایی همچون سلطه مالی، تسهیلات تکلیفی و مسائل مرتبط با نظام مالیاتی به عنوان عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت تحلیل شده‌اند. در فصل سوم نیز تجربه برخی کشورها در مهار رکود تورمی و سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده برای مقابله با آن بررسی شده است.

نویسنده در فصل چهارم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رکود تورمی پرداخته و آثار این پدیده بر بخش‌های مختلف اقتصاد را واکاوی کرده است. در فصل پنجم نیز سیاست‌های اقتصادی موجود مورد نقد قرار گرفته و برخی خلأهای حکمرانی اقتصادی شناسایی شده‌اند.

در فصل ششم، دیدگاه‌های مختلف اقتصاددانان درباره رکود تورمی در ایران مرور شده و اولویت‌های اصلاحات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت، فصل هفتم کتاب به ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی اختصاص دارد.

در این کتاب برای مستندسازی مباحث مطرح‌شده از آمارها و نمودارهای متعددی استفاده شده است. از جمله این داده‌ها می‌توان به بررسی وضعیت سرانه متغیرهای کلان اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ اشاره کرد.

همچنین روند رشد نرخ دلار در بازار آزاد و تغییرات آن در کنار وضعیت رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بر اساس آخرین آمارهای رسمی، در این اثر مورد تحلیل قرار گرفته است.

انتشارات عصر پویا در مقدمه ناشر این کتاب تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین شرایط اقتصاد کلان مواجه بوده؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود.

در مقدمه این کتاب نیز محمد شیریجیان نوشته است: شناسایی دقیق ریشه‌ها و چگونگی شکل‌گیری رکود تورمی، مهم‌ترین شرط لازم برای ارائه راهکارهای سیاستی مؤثر جهت برون‌رفت از این وضعیت در اقتصاد کشورهاست.

به گفته وی، ابتکار نویسنده در ترسیم عملکرد اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳، تبیین علل شکل‌گیری رکود تورمی مبتنی بر شواهد آماری و ارائه راهکارهای طبقه‌بندی‌شده در سه حوزه مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه و اصلاحات ساختاری دولت، از جمله ویژگی‌های مهم این کتاب به شمار می‌رود.