اقتصاد در شرایط جنگ نیازمند سازماندهی و کنترل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با حضور در نخستین نشست از سلسله نشستهای اندیشکده حکمرانی عصر پویا با موضوع "معماری اقتصاد در شرایط جنگ و پساجنگ؛ راهکارها و چالشها"، دیدگاههای خود را برای مقاومسازی اقتصاد در شرایط وقوع جنگ و همچنین پساجنگ ارائه کرد.
وی در این نشست چند ساعته، ضمن ارائه تحلیلی از تحولات اخیر کشور و بیان دیدگاههای خود نسبت به اثرات وقوع جنگ بر اقتصاد ایران؛ پیشنهادات خود پیرامون نحوه معماری اقتصاد در وضعیت جنگی را نیز مطرح کرد.
اقتصاد نیازمند سازماندهی جدید
مستخدمین حسینی با تاکید بر این موضوع که درشرایط جنگی و همچنین پساجنگ، اقتصاد ایران نیازمند سازماندهی جدیدی از سوی دولت و سیاستگذار است تا بتواند مسیر رشد و پایداری خود را حفظ کند، بیان داشت: دولت باید تمام اقدامات خود برای مهار تورم به کار گیرد، زیرا تورم در حال ضربه زدن به اقتصاد عمومی است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست، به لزوم تقویت تابآوری جامعه اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر، تورم بالا است و اگر این مسئله حل شود، بسیاری از مسائل دیگر اقتصادی نیز در مسیر حل و فصل قرار خواهند گرفت.
مستخدمین حسینی همچنین با نگاهی به وقایع اخیر و جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه کشورمان، حرکت و اقدامات نیروهای مسلح کشور را قابل تحسین دانست و بیان داشت: در عین حال، بروز جنگ باعث میشود تا حکمرانان و سیاستگذاران اقتصادی کشور خود را با شرایط جنگی هماهنگ کنند؛ بنابراین اجزای اقتصادی کشور باید متناسب با شرایط جنگ هماهنگ و متناسب شوند.
هماهنگی حرکت اقتصادی کشور با شرایط جنگی
وی خاطرنشان کرد: بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بانکداری، بازارهای مالی، رشد اقتصادی، بازار سرمایه، معیشت مردم، کنترل تورم و ... باید با شرایط جنگی متناسب شود. اجزای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی نیز باید با این شرایط منطبق شوند.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اشاره به اینکه من با دیدگاه اقتصاد آزاد موافق هستم، اما در این شرایط نمیتوانم نسبت به اقدامات دولت آمریکا بر علیه کشورمان بیتفاوت باشم، افزود: باید بر اساس شرایط جدید مدلسازیها صورت گیرد و دولت باید کنترلهای لازم را اعمال کند، بنابراین آزادسازی در این شرایط نسخه قابل قبولی نیست.
مستخدمین حسینی با اشاره به حضور مردم در صحنه و میادین کشور در بیش از 100 روز اخیر، گفت: آیا قبل از جنگ چنین چیزی را دیده بودیم؟ بنابراین این اقدامات مردم متناسب با تغییری است که شرایط جنگی به وجود آورده و حوزه اقتصاد نیز باید از همین مسیر حرکت کند و بخش های مختلف از جمله نظام بانکی نیز باید متناسب با همین شرایط حرکت کند و توجه بیشتری را بر تقویت تولید داخلی داشته باشد.
گفتنی است، اندیشکده حکمرانی عصر پویا با برگزاری سلسله نشستهایی با موضوع "معماری اقتصاد در شرایط جنگ و پساجنگ؛ راهکارها و چالشها"، ضمن دعوت از صاحبنظران، اساتید دانشگاهها و کارشناسان حوزه اقتصادی کشور، راهکارهای عملیاتی برای برون رفت کشور از چالشهای اقتصادی ارائه خواهد کرد.
همچنین پس از برگزاری هر نشست، مطالب ارائه شده در قالب مقالات در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. اندیشکده حکمرانی عصر پویا، در نظر دارد مجموعه مباحث مطرح شده از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را در قالب کتاب، توسط انتشارات عصر پویا منتشر و روانه بازار نشر کشور کند.
سلسله نشستهای دیگر با حضور اساتید اقتصاد دانشگاهها، کارشناسان و صاحبنظران طراحی و توسط اندیشکده حکمرانی عصر پویا برگزار خواهد شد. اندیشکده معتقد است برگزاری این نشستها و دریافت دیدگاهها و راهکارهای اقتصاددانان؛ چراغ راه سیاستگذاران و دولت در اداره اقتصاد کشور خواهد بود.
نظر شما