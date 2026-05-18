اجرای طرح امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۲۰ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از اجرای طرح ضربتی ارتقا امنیت اجتماعی در این شهر خبر داد و بیان کرد: این اقدام با مدیریت میدانی سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان در دست اجرا قرار گرفت.

وی اهداف این طرح را جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر و برخورد با سارقان عنوان کرد و توضیح داد: این اقدامات پاسخی به مطالبات عمومی مردم است.

فرمانده انتظامی دامغان با تاکید به دستگیری ۲۰ نفر در این راستا خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد سه سارق سابقه دار، سه محکوم تحت تعقیب و ۱۴ خرده فروش مواد مخدر را شامل می شوند.

عرب از بازرسی ۱۲ پاتوق خبر داد و تصریح کرد: این پاتوق ها برای برقراری آرامش و امنیت شهروندان دامغانی جمع آوری شدند.

وی افزود: امنیت با مشارکت مردم محقق می شود لذت برای تولید امنیت از شهروندان درخواست داریم تا با گزارش دادن موارد مشکوک در تحقق این اهداف کمک کنند.