به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان به برخورد قاطع با اخلال گران بازار تاکید کرد و افزود: در همین راستا مبارزه با احتکار و قاچاق کالا در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر وجود احتکار مواد غذایی در دامغان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از همراهی کارشناسان اداره صمت دامغان در بازرسی انبارها خبر داد و اضافه کرد: پنج انبار حاوی احتکار کالا در این راستا کشف شدند.

تقدیسی کالاهای احتمالی را مواد غذایی نظیر برنج، روغن، گلاب، پنیر و غیره عنوان کرد و اظهارداشت: ارزش این کارها ۲۱ میلیارد ریال برآورد می شود.

وی ادامه داد: پرونده این متهمان اخلال گر در بازار تشکیل و متخلفان به تعزیرات حکومتی دامغان معرفی شدند.