  1. استانها
  2. سمنان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

اجرای طرح امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۱۵ خرده فروش و معتاد دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از اجرای طرح امنیت اجتماعی طی ۲۴ ساعت گذشته در دامغان خبر داد و گفت: طی این بازه ۱۵ خرده فروش و معتاد مواد مخدر در دامغان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر آدینه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی در دامغان از اجرای طرح امنیت اجتماعی محلات خبر داد و بیان کرد: مدت اجرای طرح ۲۴ ساعت بوده است.

وی ادامه داد: هدف اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با جرائم، تامین نظم، امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات عمومی شهروندان دامغانی بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه در این طرح پاتوق های معتادان در محلات جرم خیز مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: در این راستا چهار پاتوق فروش و استعمال مواد مخدر منهدم شد.

عرب از دستگیری ۱۵ خرده فروش و معتاد مواد مخدر در حال استعمال و توزیع مواد در دامغان خبر داد و اظهار داشت: این افراد به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

وی ادامه داد: برای برقراری امنیت پایدار از شهروندان درخواست داریم تا هرگونه رفت و آمد مشکوک را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع بررسی و رسیدگی شود.

کد مطلب 6809719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

