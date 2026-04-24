اجرای طرح امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۱۵ خرده فروش و معتاد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر آدینه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی در دامغان از اجرای طرح امنیت اجتماعی محلات خبر داد و بیان کرد: مدت اجرای طرح ۲۴ ساعت بوده است.

وی ادامه داد: هدف اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با جرائم، تامین نظم، امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات عمومی شهروندان دامغانی بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه در این طرح پاتوق های معتادان در محلات جرم خیز مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: در این راستا چهار پاتوق فروش و استعمال مواد مخدر منهدم شد.

عرب از دستگیری ۱۵ خرده فروش و معتاد مواد مخدر در حال استعمال و توزیع مواد در دامغان خبر داد و اظهار داشت: این افراد به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

وی ادامه داد: برای برقراری امنیت پایدار از شهروندان درخواست داریم تا هرگونه رفت و آمد مشکوک را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع بررسی و رسیدگی شود.