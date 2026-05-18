به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحمان‌نیا میزان بارش‌ها در استان را از ابتدای سال آبی تاکنون ۲۹۸.۳ میلی‌متر بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۶ میلی‌متر افزایش یافته است که این میزان ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‌ است..

وی یادآور شد: این میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۱۵.۸ درصد معادل ۴۰.۷ میلیمتر افزایش یافته است.

رحمان‌نیا اظهار داشت: متوسط بارش کل کشور در بازه مشابه ۲۲۲.۳ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

مدیر هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه در سال آبی جاری ۱۷ استان کشور با کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت مواجه هستند، ادامه داد: متوسط بارندگی های کشور در سال گذشته ۱۲۶.۳ میلیمتر و این میزان در زنجان ۲۵۷.۶ میلیمتر ثبت شده است.

رحمان‌نیا همچنین با اشاره به شرایط جوی استان گفت: سامانه بارشی که از چند روز گذشته وارد استان شده است امروز و فردا هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد و طی این دو روز به تناوب شاهد رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

وی افزود: روز چهارشنبه نیز احتمال بارش وجود دارد ولی به تدریج این سامانه تضعیف و از استان خارج می شود، سرعت وزش باد نیز در ساعات بعدازظهر افزایش می یابد و به آستانه نسبتا شدید می رسد که به همین اساس هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شده است.

مدیر هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها وجود دارد که بر این اساس هم استانی ها تا حد امکان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها توقف و تردد نکنند و به دلیل احتمال رخداد رعد و برق در ارتفاعات و فضای باز حضور نیابند.

رحمان‌نیا افزود: به لحاظ دمایی نیز همچنان هوای خنکی در استان مستقر خواهد بود ولی به تدریج و با شیب ملایمی در روزهای آینده انتظار افزایش دما وجود دارد.