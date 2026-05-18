۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

۲ تن مواد غذایی فاسد در خرمشهر معدوم شد

خرمشهر - رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: دو هزار کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در بازرسی‌های بهداشتی کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد عیایشه ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به دنبال اجرای طرح تشدید بازرسی کارشناسان بهداشت محیط این مرکز از اصناف تحت پوشش شهرستان خرمشهر، دو تن انواع مواد غذایی غیرقابل استفاده و تاریخ گذشته شناسایی شد.

وی افزود: مواد کشف‌شده شامل انواع محصولات لبنی، آبمیوه‌های گازدار و بدون گاز، ماءالشعیر، نکتار و شربت بود که پس از کشف، تحت نظارت بازرسان مرکز بهداشت معدوم‌سازی و از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر ادامه داد: از شهروندان انتظار داریم هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان توسط کارشناسان این مرکز پیگیری شود.

