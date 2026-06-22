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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

۶ تن مواد غذایی فاسد در خرمشهر از چرخه مصرف خارج شد

۶ تن مواد غذایی فاسد در خرمشهر از چرخه مصرف خارج شد

خرمشهر - رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: در پی تشدید بازرسی‌های بهداشت محیط، حدود ۶ تن و نیم مواد غذایی غیرقابل مصرف در این شهرستان شناسایی و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد عیاشه صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی اصناف تحت پوشش در خردادماه، مقادیر قابل‌توجهی از انواع محصولات غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته کشف شد که با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر افزود: در همین راستا یک واحد اغذیه‌فروشی نیز به دلیل رعایت‌نکردن موازین بهداشتی و مشاهده موارد غیرمجاز توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان تصریح کرد: اقدامات نظارتی مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بروز تخلفات انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

کد مطلب 6867414

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