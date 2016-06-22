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۲ تیر ۱۳۹۵، ۹:۲۷

در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر؛

۵۰ کارتن قرص ترامادول در خرمشهر معدوم شد

۵۰ کارتن قرص ترامادول در خرمشهر معدوم شد

خرمشهر ـ ۵۰ کارتن قرص ترامادول در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان خرمشهر معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۵۰ کارتن ترامادول کشف شده در گمرک خرمشهر که معادل یک کانتینر است در محوطه باز شبکه بهداشت و درمان خرمشهر توسط آتش معدوم شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در حاشیه این عملیات معدوم سازی به خبرنگار مهر گفت: امروز شاهد معدوم سازی در حدود یک کانتینر قرص ترامادول مکشوفه توسط ادراره گمرک خرمشهر بودیم.

کامران سالمی افزود: این محموله توسط سربازان گمنام امام زمان کشف و ضبط و برای معدوم سازی تحویل شبکه بهداشت خرمشهر شد که امروز به مناسبت روز جهانی مواد مخدر معدوم شد.

وی به معرفی این دارو پرداخت و گفت: این دارو خاصیت مسکنی دارد اما مصرف غیر اصولی آن می تواند آستانه تشنج را کاهش دهد و سبب بروز تشنج در فرد مصرف کننده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران گارد بندر و دریانوردی خرمشهر زمستان سال گدشته با بازرسی محموله ای که شامل کالاهای مختلف بود، ۵۲ کارتن بزرگ ترامادول که تحت عنوان لوازم آرایشی وارد شده بود را توقیف کردند. این محموله بیش از پنج میلیون عدد قرص ترامادول داشت.

کد مطلب 3692260

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