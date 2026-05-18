ثبت ملی ۸۳۷ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور ایران اظهار کرد: در این تجاوزات، حدود ۱۵۰ بنای تاریخی و موقعیت فرهنگی کشور آسیب دیده است، اما خوشبختانه استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه آسیب ندیده است.

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه جنگ تنها جان انسان‌ها را تهدید نمی‌کند، بلکه حافظه تاریخی ملت‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: فرهنگ روایتگر تمدن و تاریخ یک ملت است و در بسیاری از جنگ‌ها، آثار تاریخی و فرهنگی نخستین قربانیان خشونت و ویرانی هستند.

وی تصریح کرد: تخریب بنای تاریخی، غارت اشیاء و حمله به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی، تنها از بین رفتن یک اثر نیست، بلکه نابودی بخشی از هویت و حافظه اجتماعی ملت‌ها محسوب می‌شود. از همین رو، حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، بخشی از مسئولیت انسانی و بین‌المللی است. در عین حال، میراث فرهنگی می‌تواند نماد مقاومت، پایداری و بازسازی هویت پس از جنگ باشد.

ولی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های میدانی صورت گرفته در استان گفت: در ۳۵ فصل کاوش و بررسی که در استان انجام شده، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ اثر شناسایی گردیده است، متأسفانه از این تعداد، تنها ۶۴۸ اثر به عنوان بنا، بافت و محوطه تاریخی (آثار غیرمنقول) به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین ۳۶ اثر به‌عنوان اموال منقول تاریخی فرهنگی، ۴۳ اثر طبیعی و ۱۱۰ اثر میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که مجموع آثار ثبت‌شده استان به ۸۳۷ اثر می‌رسد.

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از انجام مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی در روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص امسال نام برد و اظهار داشت: این مطالعات در همین هفته میراث فرهنگی انجام خواهد شد و به شناخت بهتر پیشینه تاریخی منطقه و استان کمک شایانی می‌کند.

وی اقدامات انجام شده در سال گذشته را شامل ارتقای کمی و کیفی موزه‌ها، شناسایی، ثبت، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، ساماندهی محوطه‌های تاریخی، مستندسازی آثار، تعیین عرصه و حریم، ارتقای نظارت بر مرمت بناها و تقویت حفاظت الکترونیکی موزه‌ها برشمرد.

ولی‌زاده به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد و گفت: محدودیت اعتبارات، کمبود نیروی متخصص، عدم جایگزینی نیروهای جوان به جای نیروهای بازنشسته و عدم انتقال تجربیات از جمله مشکلات جدی این حوزه است.

وی افزود: عدم مشارکت برخی دستگاه‌های بهره‌بردار علیرغم تکلیف ماده ۱۳ قانون حمایت، همچنین هم‌راه نبودن پروژه‌های عمرانی با مطالعات میراث فرهنگی و استعلام‌های قانونی پیش از اجرا، از دیگر معضلاتی است که متأسفانه شاهد آن هستیم.

از حدود ۳ هزار و ۷۰۰ اثر شناسایی شده تنها ۶۴۸ اثر به‌عنوان بنا، بافت و محوطه تاریخی (آثار غیرمنقول) و همچنین ۳۶ اثر به‌عنوان اموال منقول تاریخی فرهنگی، ۴۳ اثر طبیعی و ۱۱۰ اثر میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که مجموع آثار ثبت‌شده استان به ۸۳۷ اثر می‌رسد.

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: بدون همراهی مردم، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادها، حفاظت موثر از این میراث ارزشمند امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی رویکرد آینده را حرکت به سمت حفاظت علمی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی فرهنگی استان عنوان کرد.

معاون میراث فرهنگی استان از رونمایی پروژه‌ها و دستاوردهای پژوهشی، نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف افزایش آگاهی عمومی به عنوان برنامه‌های شاخص هفته میراث فرهنگی نام برد.

ولی‌زاده خطاب به اصحاب رسانه گفت: از همه خبرنگاران و رسانه‌ها انتظار می‌رود همچون گذشته، بلکه بیشتر از گذشته در حوزه آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری یاری‌گر ما باشند، چراکه حفاظت از میراث فرهنگی بدون همراهی شما امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و توجه بیشتر به این حوزه، بتوان در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل آینده موفق بود و شاهد رسیدن میراث فرهنگی به جایگاه واقعی خود باشیم.