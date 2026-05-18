۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

ثبت ملی ۸۳۷ اثر تاریخی منقول و غیرمنقول در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: از حدود ۳ هزار و ۷۰۰ اثر شناسایی شده تنها ۶۴۸ اثر به‌عنوان بنا، بافت و محوطه تاریخی به ثبت رسیده که مجموع آثار ثبت‌شده به ۸۳۷ اثر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور ایران اظهار کرد: در این تجاوزات، حدود ۱۵۰ بنای تاریخی و موقعیت فرهنگی کشور آسیب دیده است، اما خوشبختانه استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه آسیب ندیده است.

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه جنگ تنها جان انسان‌ها را تهدید نمی‌کند، بلکه حافظه تاریخی ملت‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: فرهنگ روایتگر تمدن و تاریخ یک ملت است و در بسیاری از جنگ‌ها، آثار تاریخی و فرهنگی نخستین قربانیان خشونت و ویرانی هستند.

وی تصریح کرد: تخریب بنای تاریخی، غارت اشیاء و حمله به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی، تنها از بین رفتن یک اثر نیست، بلکه نابودی بخشی از هویت و حافظه اجتماعی ملت‌ها محسوب می‌شود. از همین رو، حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، بخشی از مسئولیت انسانی و بین‌المللی است. در عین حال، میراث فرهنگی می‌تواند نماد مقاومت، پایداری و بازسازی هویت پس از جنگ باشد.

ولی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های میدانی صورت گرفته در استان گفت: در ۳۵ فصل کاوش و بررسی که در استان انجام شده، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ اثر شناسایی گردیده است، متأسفانه از این تعداد، تنها ۶۴۸ اثر به عنوان بنا، بافت و محوطه تاریخی (آثار غیرمنقول) به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین ۳۶ اثر به‌عنوان اموال منقول تاریخی فرهنگی، ۴۳ اثر طبیعی و ۱۱۰ اثر میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که مجموع آثار ثبت‌شده استان به ۸۳۷ اثر می‌رسد.

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از انجام مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی در روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص امسال نام برد و اظهار داشت: این مطالعات در همین هفته میراث فرهنگی انجام خواهد شد و به شناخت بهتر پیشینه تاریخی منطقه و استان کمک شایانی می‌کند.

وی اقدامات انجام شده در سال گذشته را شامل ارتقای کمی و کیفی موزه‌ها، شناسایی، ثبت، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، ساماندهی محوطه‌های تاریخی، مستندسازی آثار، تعیین عرصه و حریم، ارتقای نظارت بر مرمت بناها و تقویت حفاظت الکترونیکی موزه‌ها برشمرد.

ولی‌زاده به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد و گفت: محدودیت اعتبارات، کمبود نیروی متخصص، عدم جایگزینی نیروهای جوان به جای نیروهای بازنشسته و عدم انتقال تجربیات از جمله مشکلات جدی این حوزه است.

وی افزود: عدم مشارکت برخی دستگاه‌های بهره‌بردار علیرغم تکلیف ماده ۱۳ قانون حمایت، همچنین هم‌راه نبودن پروژه‌های عمرانی با مطالعات میراث فرهنگی و استعلام‌های قانونی پیش از اجرا، از دیگر معضلاتی است که متأسفانه شاهد آن هستیم.
معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: بدون همراهی مردم، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادها، حفاظت موثر از این میراث ارزشمند امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی رویکرد آینده را حرکت به سمت حفاظت علمی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی فرهنگی استان عنوان کرد.

معاون میراث فرهنگی استان از رونمایی پروژه‌ها و دستاوردهای پژوهشی، نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف افزایش آگاهی عمومی به عنوان برنامه‌های شاخص هفته میراث فرهنگی نام برد.

ولی‌زاده خطاب به اصحاب رسانه گفت: از همه خبرنگاران و رسانه‌ها انتظار می‌رود همچون گذشته، بلکه بیشتر از گذشته در حوزه آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری یاری‌گر ما باشند، چراکه حفاظت از میراث فرهنگی بدون همراهی شما امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و توجه بیشتر به این حوزه، بتوان در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل آینده موفق بود و شاهد رسیدن میراث فرهنگی به جایگاه واقعی خود باشیم.

