لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط ناپایداری‌های جوی به‌صورت افزایش ابر همراه با وزش باد شدید، توفان لحظه ای و گردوخاک (نفوذ گردوخاک از مرزهای غربی استان) تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق غربی ونیمه شمالی استان از فردا سه شنبه تا روز پنجشنبه، بارش رگبار بهاری را انتظار داریم.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درخصوص مخاطرات باد و گردوخاک برای فردا سه شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، افزود: بر اساس این هشدار، وزش باد شدید همه مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی استان از جمله سمیرم و شهرضا و سایر شهرستان‌ها از جمله اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان را در بر می‌گیرد.

امینی خاطرنشان کرد: احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله سقوط اشیاء از ارتفاعات،شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش محسوس سه تا ۶ درجه‌ای دمای استان و احتمال سرمازدگی در مناطق غربی گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته رییس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان، بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) طی ساعات پیش رو بین ۲۷ و ۱۳درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.