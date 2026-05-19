احسان بالاکتفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از اینکه گزارش مبنی بر ایجاد خسارت ناشی از طوفان طی دو روز گذشته نداشت‌ایم، به صدور هشدار زرد هواشناسی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی ماندگاری گرد و غبار و احتمال وزش باد نسبتاً شدید و انتقال ذرات معلق از مناطق مجاور به اکثر نقاط استان، تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین از عموم مردم خواست تا جهت حفظ سلامت و سرمایه‌های خود، توصیه‌های ذیل ایمنی را جدی بگیرند.

وی از مردم خواست همکاری همه جانبه با نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی داشته و رعایت حداکثری نکات ایمنی را در ترددهای شهری و جاده‌ای به دلیل کاهش دید افقی داشته باشند.

بالاکتفی گفت: پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی سنگین در فضای باز، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از دیگر توصیه‌های ایمنی به شهروندان است.