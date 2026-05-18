رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید مهمان روزهای پایانی هفته در گلستان

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا پایان هفته، با عبور متناوب امواج از تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: در برخی مناطق، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود که این بارش‌ها می‌تواند با رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه باشد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در نواحی مستعد، به‌ویژه مناطق شرقی و دشت، احتمال وقوع گردوخاک نیز دور از انتظار نیست که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

جعفری با تأکید بر شرایط فصلی و شکل‌گیری ابرهای همرفتی اظهار کرد: شدت ناپایداری‌ها به‌صورت محلی بوده و در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان از شدت و میزان بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به ماهیت رگباری و نقطه‌ای بارش‌ها، تمهیدات لازم را در مواجهه با تغییرات ناگهانی شرایط جوی، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، مدنظر قرار دهند.