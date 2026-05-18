۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید مهمان روزهای پایانی هفته در گلستان

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته خبر داد و گفت: عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو، شرایط برای بارش‌های رگباری در استان را فراهم کرده است.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا پایان هفته، با عبور متناوب امواج از تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: در برخی مناطق، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود که این بارش‌ها می‌تواند با رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه باشد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در نواحی مستعد، به‌ویژه مناطق شرقی و دشت، احتمال وقوع گردوخاک نیز دور از انتظار نیست که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

جعفری با تأکید بر شرایط فصلی و شکل‌گیری ابرهای همرفتی اظهار کرد: شدت ناپایداری‌ها به‌صورت محلی بوده و در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان از شدت و میزان بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به ماهیت رگباری و نقطه‌ای بارش‌ها، تمهیدات لازم را در مواجهه با تغییرات ناگهانی شرایط جوی، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6833977

