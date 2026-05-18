به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کردستان که در دفتر اداره مشارکت‌های مردمی استان برگزار شد، اظهار کرد: الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

وی افزود: کف شهریه مدارس غیردولتی استان از ۲۴ میلیون تومان آغاز می‌شود و با توجه به شاخص‌های کیفی، سطح خدمات آموزشی و پرورشی و امکانات مدارس افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان عنوان کرد: شهریه مصوب مدارس غیردولتی بر اساس برنامه درس ملی، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، فضای فیزیکی و تجهیزات، هزینه‌های جاری، نرخ تورم رسمی کشور، سطح آموزشی و پرورشی، شرایط منطقه‌ای، رتبه‌بندی مدارس و فعالیت‌های فوق‌برنامه تعیین می‌شود.

علی‌پناه با اشاره به ثبت شهریه پیشنهادی مدارس در سامانه مشارکت‌ها گفت: این فرآیند از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تمامی مراحل از ثبت پیشنهاد شهریه تا رسیدگی به اعتراضات از طریق سامانه my.mosharekat.ir انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس سنجه‌های تعریف‌شده در سامانه مشارکت‌ها، میزان افزایش شهریه مدارس غیردولتی بین ۳۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود و هر مدرسه متناسب با شاخص‌های قانونی، سقف مجاز خود را دریافت می‌کند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه از مجموع ۲۷۳ مدرسه غیردولتی فعال در استان، تاکنون ۱۹۱ مدرسه معادل ۷۱ درصد فرم خوداظهاری شهریه را تکمیل کرده‌اند، افزود: ۸۲ مدرسه باقی‌مانده نیز موظف هستند در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت کنند.

وی تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و وضعیت واقعی مدارس، پرونده مدرسه متخلف در شورای نظارت استان بررسی و شهریه ابلاغی آن بازنگری خواهد شد.

علی‌پناه همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی منابع انسانی، شهریه، فناوری و هوش مصنوعی در حوزه مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: دبیرخانه‌های مرتبط با این کارگروه‌ها تشکیل و راهکارهای اجرایی لازم به شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است.

وی رعایت حقوق و بیمه کارکنان، به‌کارگیری نیروهای متخصص دارای تأییدیه گزینش و ارتقای فضا و تجهیزات آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدارس غیردولتی استان عنوان کرد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان در پایان تأکید کرد: دریافت هرگونه شهریه پیش از اعلام نهایی و بدون نصب پوستر شهریه در معرض دید والدین ممنوع است و مدیران مدارس موظف‌اند شرایط ثبت‌نام و انصراف را به‌صورت شفاف برای اولیا تشریح و قرارداد شهریه را به شکل فیزیکی و الکترونیکی منعقد کنند.