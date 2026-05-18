۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

علی پناه: شهریه مدارس غیردولتی کردستان از ۲۴ میلیون تومان آغاز می‌شود

سنندج- رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان گفت: کف شهریه مدارس غیردولتی استان در سال تحصیلی جدید از ۲۴ میلیون تومان تعیین و برابر شاخص‌های کیفی،خدمات آموزشی و رتبه‌بندی مدارس افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کردستان که در دفتر اداره مشارکت‌های مردمی استان برگزار شد، اظهار کرد: الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

وی افزود: کف شهریه مدارس غیردولتی استان از ۲۴ میلیون تومان آغاز می‌شود و با توجه به شاخص‌های کیفی، سطح خدمات آموزشی و پرورشی و امکانات مدارس افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان عنوان کرد: شهریه مصوب مدارس غیردولتی بر اساس برنامه درس ملی، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، فضای فیزیکی و تجهیزات، هزینه‌های جاری، نرخ تورم رسمی کشور، سطح آموزشی و پرورشی، شرایط منطقه‌ای، رتبه‌بندی مدارس و فعالیت‌های فوق‌برنامه تعیین می‌شود.

علی‌پناه با اشاره به ثبت شهریه پیشنهادی مدارس در سامانه مشارکت‌ها گفت: این فرآیند از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تمامی مراحل از ثبت پیشنهاد شهریه تا رسیدگی به اعتراضات از طریق سامانه my.mosharekat.ir انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس سنجه‌های تعریف‌شده در سامانه مشارکت‌ها، میزان افزایش شهریه مدارس غیردولتی بین ۳۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود و هر مدرسه متناسب با شاخص‌های قانونی، سقف مجاز خود را دریافت می‌کند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه از مجموع ۲۷۳ مدرسه غیردولتی فعال در استان، تاکنون ۱۹۱ مدرسه معادل ۷۱ درصد فرم خوداظهاری شهریه را تکمیل کرده‌اند، افزود: ۸۲ مدرسه باقی‌مانده نیز موظف هستند در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت کنند.

وی تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و وضعیت واقعی مدارس، پرونده مدرسه متخلف در شورای نظارت استان بررسی و شهریه ابلاغی آن بازنگری خواهد شد.

علی‌پناه همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی منابع انسانی، شهریه، فناوری و هوش مصنوعی در حوزه مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: دبیرخانه‌های مرتبط با این کارگروه‌ها تشکیل و راهکارهای اجرایی لازم به شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است.

وی رعایت حقوق و بیمه کارکنان، به‌کارگیری نیروهای متخصص دارای تأییدیه گزینش و ارتقای فضا و تجهیزات آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدارس غیردولتی استان عنوان کرد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان در پایان تأکید کرد: دریافت هرگونه شهریه پیش از اعلام نهایی و بدون نصب پوستر شهریه در معرض دید والدین ممنوع است و مدیران مدارس موظف‌اند شرایط ثبت‌نام و انصراف را به‌صورت شفاف برای اولیا تشریح و قرارداد شهریه را به شکل فیزیکی و الکترونیکی منعقد کنند.

