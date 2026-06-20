به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: مدارس غیردولتی استان کردستان با برنامهریزی و آمادهسازی زیرساختهای آموزشی و تربیتی، خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید در فضایی ایمن، پویا و باکیفیت آماده کردهاند.
وی افزود: مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی با همراهی فعالان این حوزه، اقدامات لازم را برای فراهمسازی شرایط مناسب تحصیل دانشآموزان از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار دادهاند.
اجرای برنامههای مدارس غیردولتی در مسیر تحقق شعار سال تحصیلی
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کردستان با اشاره به شعار سال تحصیلی پیشرو با عنوان «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه» بیان کرد: برنامههای این بخش در راستای تحقق اهداف این شعار و با هدف ایجاد همافزایی میان مجموعههای آموزشی، فرهنگی و اجرایی تدوین شده است.
علیپناه ادامه داد: تلاش مجموعه مدارس غیردولتی بر این است که زمینه آغاز سال تحصیلی بانشاط و موفق برای دانشآموزان فراهم شود و کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی ارتقا یابد.
تعیین شهریه مدارس غیردولتی در مسیر بررسی استانی
وی درباره روند تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ گفت: پس از تکمیل مرحله خوداظهاری مؤسسان، فرآیند بررسی شهریه در سطح شهرستانها آغاز میشود و پس از بررسی در کمیته تعیین شهریه استان، برای تأیید نهایی به سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان تصریح کرد: شهریه نهایی پس از تصویب از طریق سامانه مربوطه اعلام میشود و تا زمان ابلاغ رسمی، مدارس تنها مجاز به انعقاد قرارداد به صورت علیالحساب و بر مبنای شهریه سال گذشته هستند.
وی اضافه کرد: در صورت اعلام نرخهای جدید، مابهالتفاوت شهریه مطابق ضوابط و از طریق سامانه مشارکتها اعمال خواهد شد.
مدارس غیردولتی؛ متکی بر درآمدهای اختصاصی
علیپناه با اشاره به شرایط اقتصادی مدارس غیردولتی عنوان کرد: این مدارس برخلاف مدارس دولتی، سرانه دانشآموزی از آموزشوپرورش دریافت نمیکنند و هزینههایی مانند اجاره فضا، تجهیزات، حقوق، دستمزد و بیمه کارکنان را از محل درآمدهای اختصاصی خود تأمین میکنند.
وی از خانوادهها خواست پیش از ثبتنام فرزندان خود، امکانات، تجهیزات، فضای آموزشی و شرایط مدرسه مورد نظر را بهصورت دقیق بررسی کنند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط موجود، در صورت انصراف از ثبتنام پیش از آغاز سال تحصیلی، پنج درصد شهریه، پس از آغاز سال تحصیلی ۵۰ درصد شهریه و همزمان با شروع امتحانات نوبت اول، ۱۰۰ درصد شهریه قابل دریافت خواهد بود.
وی تأکید کرد: تعامل میان مؤسسان مدارس غیردولتی و دستگاههای نظارتی میتواند زمینه ارتقای استانداردهای آموزشی، بهبود فرآیندها و ساماندهی فعالیتهای این مراکز را فراهم کند.
علیپناه در پایان گفت: هماکنون حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستانهای غیردولتی استان کردستان مشغول فعالیت هستند و این مراکز علاوه بر نقش آموزشی و تربیتی، در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد آموزشمحور استان نیز اثرگذارند.
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