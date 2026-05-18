به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری ظهر دوشنبه در جمع فعالان عرصه خانواده و جمعیت با تأکید بر اهمیت درک و ترویج مفاهیم قرآنی در عرصههای مختلف زندگی، بیان کرد: بانوان به عنوان "سفیران آیه ها" در پیشبرد این طرح و مقابله با چالشهای فرهنگی و اجتماعی، به ویژه مسئله جمعیت نقش بسزایی دارند.
وی با اشاره به گذشت سه سال از آغاز طرح "زندگی با آیهها" به دستور رهبری، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح آشنایی هر چه بیشتر مردم با آیات قرآن، درک عمیق مفاهیم آن و سپس بهکارگیری این معارف در زندگی فردی و اجتماعی است.
حجت الاسلام صفری با اشاره به نقش جوانان و پویایی جمعیت در موفقیتهای دفاعی، گفت: یکی از موفقیتهای اصلی ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مقوله جمعیت جوان ایرانی بوده است.
وی نقش بانوان را در این میان بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بانوان در طول تاریخ انقلاب نقش آفرینی خوبی داشتند و در طرح زندگی با آیه ها هم به عنوان سفیران آیه ها میتوانند فعالیتهای خوب و شایستهای داشته باشند.
دبیر عملیاتهای فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: در شرایط کنونی جامعه باید بیش از گذشته زندگی ساده و ازدواج آسان را در جامعه ترویج دهیم تا صداقت، ایمان و آرامش در زندگی ملاک خانوادهها برای ازدواج قرار گیرد.
وی بیان کرد: مردم در شرایط سخت اقتصادی که با دسیسههای دشمنان داخلی همراه است، همچنان پای کار نظام ایستادهاند که این پایداری ثمره تربیت صحیح مادران انقلابی است.
حجتالاسلام صفری با اشاره به شریفه "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"، بیان کرد: این آیه میگوید که همه قوه خودتان را در برابر دشمن بسیج کنید که لازمه این امر تربیت نیروی انسانی بوده و جمعیت کلید حل مسئله امنیت ملی است.
وی با اشاره به اهمیت روابط خانوادگی، بر جایگاه والا و بیبدیل فرزندان در زندگی، گفت: از بانوان خواستاریم تا با صحبت از "شیرینیهای فرزند داشتن" و تعریف از "زیباییها و حسهای قشنگ بچهها"، فرهنگ فرزندآوری را ترویج دهند.
نظر شما