به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی عصر دوشنبه در «دهمین نشست مجمع بانوان فعال فرهنگی استان همدان»، با قدردانی از تلاش‌های خالصانه فعالان این عرصه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز و مثبت مجموعه‌های بانوان این است که در کارهای واگذار شده بسیار پیگیر هستند و امور را تا رسیدن به نتیجه مناسب و مطلوب رها نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانوان فعال حاضر در این نشست، خود مدیر و راهبر مجموعه‌های فرهنگی به شمار می‌روند، افزود: بخش مهمی از فعالیت‌های بانوان در حوزه‌های کلیدی همچون خانواده، ازدواج، تربیت فرزند و مسائل اجتماعی زنان متمرکز شده است.

امام جمعه همدان تصریح کرد: فعالیت مجموعه‌های فرهنگی بانوان تنها به فضاهای مذهبی محدود نشده، بلکه تلاش شده است تا با اقشار مختلف دختران و نوجوانان نیز ارتباط مؤثر و سازنده‌ای برقرار شود.

آیت‌الله شعبانی در ادامه سخنان خود به آسیب‌شناسی حوزه فرهنگی پرداخت و گفت: یکی از ضعف‌های کنونی ما کمبود زیرساخت‌های تربیت‌محور است؛ با این حال، مجموعه‌های بانوان در حال تقویت این حوزه، به‌ویژه برای دختران نوجوان هستند و تمرکز بر کار تربیتی برای کودک و نوجوان در کنار تقویت بنیان خانواده، از اولویت‌های مهم این مجموعه‌ها محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان با اشاره به بینش عمیق زنان در مسائل روز، خاطرنشان کرد: حضور گسترده زنان در برنامه‌ها و تجمعات اجتماعی، نشان‌دهنده آگاهی بالا و تحلیل درست آنان از شرایط جامعه است.