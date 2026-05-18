به گزارش خبرگزاری مهر، امروز و در حالی که طبق اعلام قبلی قرار است دست کم تا فردا حمل و نقل عمومی رایگان باشد، خبری مبنی بر دریافت کرایه در اتوبوس بی آر تی منتشر شد اما پیگیری ها نشان می دهد که استفاده از اتوبوس بی آر تی کماکان رایگان است.

امروز در یکی از خطوط بی‌آرتی که در خط راه‌آهن فعالیت داشته، به اشتباه از مسافران کرایه دریافت شد؛ این در حالی است که طبق روال فعلی، این خط همچنان باید به‌ صورت رایگان خدمات ارائه دهد.

به همین خاطر پس از تذکر، مشکل به‌ سرعت بررسی و اصلاح شد و در ادامه، دریافت کرایه از مسافران متوقف شد.

در حال حاضر تردد در این خط همچون سایر خطوط بدون دریافت هزینه انجام می‌شود.