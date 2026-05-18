۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

وزش باد شدید و احتمال نفوذ گرد و خاک عراق به کردستان

سنندج- مدیرکل هواشناسی کردستان از پیش‌بینی وزش باد شدید، افزایش ابر،احتمال نفوذ گرد و خاک از کشور عراق به استان خبر داد و گفت: کاهش کیفیت هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دور از انتظار نیست.

رحیم صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا در برخی ساعات شاهد وزش باد، افزایش ابر و غبار رقیق در سطح استان خواهیم بود که شدت وزش باد در روز دوشنبه بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در نواحی شمالی و غربی استان نیز شرایط برای وقوع رگبار باران و رعد و برق مهیا است و احتمال بارش‌های پراکنده در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به شکل‌گیری چشمه‌های گرد و خاک در کشور عراق تصریح کرد: با توجه به وزش باد شدید در روز دوشنبه، شرایط برای انتقال بخشی از گرد و خاک عراق به استان کردستان فراهم خواهد شد و بر این اساس احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه وجود دارد.

صدیقی ادامه داد: از عصر دوشنبه تا پایان روز سه‌شنبه عبور امواج بارشی از منطقه، موجب افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و تشدید وزش باد در استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود اما از بعدازظهر روز پنجشنبه مجدداً ناپایداری‌های جوی در سطح استان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در پایان با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۲ هواشناسی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای سطح خاک در برخی نقاط استان طی ساعات ابتدایی صبح به محدوده یخبندان می‌رسد و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

