۳۰ اثر طبیعی چهارمحال و بختیاری در انتظار ثبت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس زمانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع آثار ناملموس ثبتشده، ۶ پرونده جدید در دست بررسی است و امیدواریم این پروندهها هرچه سریعتر ابلاغ ثبت ملی شوند.
وی به میراث طبیعی استان اشاره و تصریح کرد: تاکنون ۴۳ اثر طبیعی در استان ثبت شده که از این تعداد، ۵ اثر در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است، همچنین پرونده بیش از ۳۰ اثر دیگر در دست بررسی است.
مدیر گروه حفظ و احیای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری در خصوص مرمت بافتهای تاریخی گفت: سال گذشته با اعتبار ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و تجمیع اعتبارات ملی و استانی، کارگاههای مرمتی خوبی برگزار شد.
وی افزود: برای ۱۲ اثر تاریخی بازنگری حریم و ضوابط اختصاصی انجام شد.
زمانی با اشاره به مطالعات بافتهای تاریخی استان تصریح کرد: پنج بافت تاریخی در استان داریم که سه تای آنها جزو شهرهای تاریخی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی هستند، بر اساس قانون حمایت از بافتهای تاریخی مصوب ۱۳۹۸، بنیاد مسکن برای بافتهای روستایی و شهرداری و مسکن و شهرسازی برای بافتهای شهری موظف به تهیه طرح ویژه حفاظت هستند.
مدیر گروه حفظ و احیای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پروژه مستندنگاری روستای سرآقاسید با تهیه تصاویر هوایی دقیق، بهروزرسانی نقشهها و تهیه ضوابط اختصاصی انجام شد و بنیاد مسکن نیز قول همکاری برای بهروزرسانی طرح هادی و اعطای وام بر اساس ضوابط حفاظتی داده است.
زمانی به موضوع موزهها اشاره کرد و بیان داشت: شعار امسال موزهها «پیونددهنده جهانی گسسته» است که در استان با محوریت هویت و انسجام ملی پیگیری میشود.
