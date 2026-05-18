۸۴ هزار نسخه تا پیش از پایان روز دوم فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در این دوره، نمایشگاه مجازی کتاب، تنها یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست، بلکه مامنی است برای پیوند میان ناشران، نویسندگان و مخاطبان تشنه آگاهی که به دلیل مسافت‌های جغرافیایی امکان حضور در رویدادهای فیزیکی پایتخت را ندارند. این رویداد با نشانی سامانه فروشگاهی book.icfi.ir به عنوان نمادی از پویایی فرهنگی در گام هفتم خود تلاش می‌کند تا کتاب را به عضوی جدانشدنی از سبد خانواده‌های ایرانی تبدیل کند و جریانی تازه و پرامید را در رگ‌های صنعت نشر کشور تزریق کند.

نبض تند بازار کتاب و آمار قابل توجه فروش اولیه

آغاز به کار هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با یک شگفتی آماری همراه بود. بر اساس اعلام رسمی ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تا ساعت ۱۴ روز گذشته، یعنی ۲۷ اردیبهشت، مجموع سفارش‌های ثبت‌ شده در این دوره از نمایشگاه به ۲۰ هزار و ۹۵۰ سفارش رسیده است. او میزان عناوین عرضه شده توسط ناشران را ۴۳۴ هزار و ۴۷ کتاب چاپی و دیجیتال اعلام کرد.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین درباره میزان فروش ریالی این نمایشگاه گفت که در این بازه زمانی در مجموع کتاب‌های چاپی و دیجیتال فروش مبلغ ۳۰۵ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۷۷ ریال را تجربه کرده است. ابراهیم حیدری در پایان میزان نسخه‌های فروخته شده را ۸۴ هزار و ۳۸۶ نسخه، عنوان کرد. این در حالی‌ است که تنها در سه ساعت ابتدایی فعالیت این سامانه، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب توسط مخاطبان خریداری شد.

این حجم از استقبال در نخستین ساعات، به معنای فروش متوسط بیش از ۱۲۰ جلد کتاب در هر دقیقه است؛ رقمی قابل توجه که نشان‌دهنده اشتیاق بی‌حدومرز جامعه به مطالعه و اعتماد عمیق مردم به بسترهای دیجیتال عرضه کتاب است. این آمار فراتر از یک عدد، پیام مهمی را در بطن خود دارد. نمایشگاه مجازی توانسته است مرزهای جغرافیایی را درنوردد و عدالت توزیع را محقق سازد. شهروندانی از دورترین روستاها و شهرهای کشور بدون دغدغه سفر و هزینه‌های جانبی، به محض افتتاح نمایشگاه، اقدام به خرید آثار مورد نظر خود کردند. این استقبال بی‌نظیر گواهی بر جایگاه تثبیت‌شده این رویداد مجازی در فرهنگ عمومی است و اثبات می‌کند که اگر زیرساخت‌های مناسب فراهم باشد، جامعه ایرانی همواره آماده استقبال از کتاب است.

ضیافت اندیشه در سرای اهل قلم

همزمان با پویایی بازار فروش، بخش فرهنگی نمایشگاه نیز با برنامه‌های متنوع و جذاب، ضیافتی از اندیشه را در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برپا کرده است. امروز، یعنی سومین روز از این رویداد بزرگ (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دایره‌ای از نشست‌های تخصصی، نقد کتاب و کارگاه‌های آموزشی پیش ‌روی مخاطبان قرار می‌گیرد که هر یک به نوبه خود، پنجره‌ای نو به جهان کلمات می‌گشایند. ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز، فضای سرای اهل قلم با عطر قصه‌های کودکانه و طعم شیرین شکلات آمیخته می‌شود.

نشست نقد و بررسی کتاب جذاب «مامان جادوگر من با طعم خامه شکلاتی» اثر ارزشمند مژگان بابامرندی که عنوان افتخارآمیز برگزیده چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را یدک می‌کشد، برگزار خواهد شد. در این نشست پرشور، علاوه بر نویسنده اثر، حمید اباذری از نویسندگان نام‌آشنای حوزه کودک و نوجوان به نقد و واکاوی زوایای مختلف کتاب می‌پردازد و امین خرمی به عنوان کارشناس مجری، هدایت گفت‌وگوها را بر عهده خواهد داشت.

با عبور از ظهر و رسیدن به ساعت ۱۶، نوبت به بخش بین‌الملل می‌رسد تا در نشستی صمیمانه و باشکوه، یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی بدارد. این نشست با عنوان «میناب در حافظه جهان؛ روایت یاد و اندیشه» میزبان بانوانی اندیشمند از سراسر جهان اسلام است. سلمی الویس از سوریه، زهرا رضا و وعد العوطه از لبنان، ریما النباتی از فلسطین و اسماء مخلوفی از الجزایر به همراه فهیمه شانه در این رویداد حضور دارند تا از خاطره، اندیشه و پایداری سخن بگویند؛ نشستی که با مدیریت سمانه خلف‌زاده، پیوندی عمیق میان حماسه جنوب ایران و حافظه جهانی برقرار می‌سازد.

غروب دوشنبه از ساعت ۱۸، نوبت به دوستداران هنر ترجمه می‌رسد تا در «کارگاه تجربه» پای درس یکی از استادان برجسته این حوزه بنشینند. اسدالله امرایی، مترجم پیشکسوت و نام‌آشنا، در کارگاهی با عنوان «ترجمه ادبی؛ موانع و راهکارها» به بررسی چالش‌های پیش ‌روی مترجمان و ارائه راهکارهای عملی در این مسیر دشوار اما لذت‌بخش می‌پردازد. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست‌های جذاب می‌توانند به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید برادران مظفر (جنوبی)، کوچه خواجه نصیر، ساختمان سرای اهل قلم مراجعه کنند. همچنین برای رفاه حال مخاطبان سراسر کشور، این برنامه‌ها به صورت زنده از طریق آپارات aparat.com/khaneketab و شبکه اینترنتی کتاب ketab.tv پخش خواهد شد.

چطور بسته‌های پستی کتاب را رهگیری کنیم؟

به گفته محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، مخاطبان هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران می‌توانند از طریق دستیار پستی من در سکوی بله فرآیند قبول تا توزیع محصولات را رصد کنند. اگر شماره تلفن ثبت‌نامی در سامانه نمایشگاه روی اپلیکیشن بله فعال باشد، می‌توانند دستیار پستی من را فعال کرده و جریان مرسوله خود را پیگیری و پرسش‌های خود را نیز ثبت کنند.