به گزارش خبرنگار مهر مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در مراسم آغاز برنامههای مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف، جلسات متعددی برگزار شده و تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق از شرایط پیشرو عبور کنیم.
وی افزود: سال گذشته برای نخستینبار شاهد کاهش مصرف برق در پیک تابستان نسبت به سال قبل بودیم؛ بهگونهای که اوج تقاضا از حدود ۸۰ هزار مگاوات در تابستان ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافت.
معاون وزیر نیرو با اشاره به تداوم این رویکرد گفت: امسال نیز تلاش میکنیم روند کاهش پیک مصرف تکرار شود. این در حالی است که در سالهای گذشته رشد سالانه حدود ۵ درصدی مصرف برق را تجربه کرده بودیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت شبکه برق مناسب است، اما با افزایش دما و ورود گسترده سامانههای سرمایشی به مدار، احتمال افزایش فشار بر شبکه وجود دارد و لازم است اقدامات مدیریتی و ارزیابیهای لازم بهطور مستمر انجام شود.
رجبیمشهدی با بیان اینکه بخش عمدهای از پروژههای در دست اجرا بهزودی وارد مدار میشود، گفت: موضوع «حبس تولید» از مسائل مهم صنعت برق است و باید پروژههای انتقال بهگونهای به بهرهبرداری برسند که در هیچ نقطهای از کشور با مشکل عدم امکان انتقال برق تولیدی مواجه نشویم.
وی یکی از تکالیف مهم صنعت برق را اتصال نیروگاههای خورشیدی به شبکه عنوان کرد و افزود: در شرایط ناترازی انرژی، ضروری است بخش خصوصی و دولتی با همکاری و تفاهم، روند اتصال این نیروگاهها را تسریع کنند و حتی یک کیلوواتساعت برق خورشیدی نیز در انتظار اتصال به شبکه باقی نماند.
سخنگوی صنعت برق در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بخشها، صنعت برق کشور بتواند با موفقیت از شرایط تابستان پیشرو عبور کند.
