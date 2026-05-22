به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران با اشاره به رویکرد جدید این بازار در هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های زیرساختی و انرژی‌های پاک، اظهار داشت: در راستای توسعه ابزارهای مالی و با هماهنگی کامل سازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل ثبت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه نیروگاه خورشیدی از سوی شرکت سبدگردان آرارات در حال انجام است.

کریمی با تاکید بر اهمیت این اقدام در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی گفت: این صندوق که با هدف ایجاد بستری شفاف برای مشارکت سرمایه‌گذاران در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر طراحی شده، توانسته است مجوزهای لازم برای تأسیس و فعالیت را از سازمان بورس دریافت کند.

وی در خصوص زمان‌بندی اجرایی این پروژه افزود: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده تمامی اقدامات اجرایی برای برگزاری پذیره‌نویسی به پایان برسد. پس از طی این مرحله، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق بورس انرژی ایران نسبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام کرده و به‌طور مستقیم در تأمین مالی و اجرای این پروژه نیروگاهی مشارکت نمایند.

معاون توسعه بازار بورس انرژی در پایان تاکید کرد: این صندوق الگویی نوین برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت رفع ناترازی‌های انرژی و توسعه زیرساخت‌های کشور است که می‌تواند نویدبخش جذب منابع خرد و کلان به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.