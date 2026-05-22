آمادگی کامل دومین نیروگاه بزرگ کشور برای پیک مصرف برق تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ضمن حضور در فرایند راهاندازی چهارمین واحد بخاری و همچنین راهاندازی نهایی واحدهای گازی طرح توسعه، از نزدیک در جریان اتمام فصل تعمیرات نیروگاه شهید سلیمی نکا قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به حجم عظیم برنامههای تعمیراتی تعریف شده از مهرماه سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: برای فصل تعمیرات جاری بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۵۴۵ مگاوات برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار گرفته که با وجود وقوع جنگ رمضان و نگرانیهای موجود مبنی بر تعویق فعالیتهای پیشبینی شده، تاکنون ۹۷ درصد این فعالیت ها با جهاد شبانهروزی همکاران به پایان رسیده است و طی چند روز آینده نیز تمامی فعالیتهای باقیمانده به اتمام خواهد رسید.
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به نقش بسیار ارزشمند و حیاتی کارکنان بخش تولید صنعت برق در شرایط بحرانی اخیر به عنوان سربازان گمنام صنعت اشاره کرد و افزود: زیرساختهای وزارت نیرو در جریان حوادث و تهدیدات اخیر، در خط مقدم قرار داشت.
مرادی راهبری تولید شرکت برق حرارتی ادامه داد: ارزش کار کارکنان با افتخار بخش تولید که در شرایط جنگی و در مواجهه با تهدید حمله به زیرساختهای انرژی، سرافرازانه پای کار مردم ایستادند، کمتر از مدافعان و سایر سربازان وطن در کنار لانچرها نیست.
وی تاکید کرد: آنان با وجود تمام تهدیدها، با غیرت و تعصب مثال زدنی تا آخرین لحظه حاضر به ترک محل کار خود نشده و همین موضوع باعث شد تا در حوادث اخیر مردم عزیز کشورمان از ناحیه تامین آب و برق با چالشی مواجه نشوند.
معاون راهبری تولید برق حرارتی همچنین در نشست تخصصی بررسی و پیگیری محدودیتهای تولید با مدیران نیروگاه، ضمن بررسی مواردی همچون تکمیل طرح توسعه از عملکرد نیروگاه شهید سلیمی نکا، ابراز رضایت کرده و بر لزوم توجه بیشتر به مقوله توسعه نیروی انسانی همچون مدیریت دانش و جانشین پروری به عنوان ارزشمندترین دارایی وزارت نیرو تاکید کرد.
وی بر لزوم حفظ آمادگی حداکثری واحدهای نیروگاه نکا در پیک تابستان امسال نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور بایستی با مدیریت دقیق منابع، تلاش مضاعفی برای به حداقل رساندن خاموشیها و محدودیتهای احتمالی در تابستان داشته باشیم تا بتوانیم با کمترین چالش، خدمات پایدار به همه مشترکان ارائه دهیم.
مرادی در پایان ضمن تاکید بر فرهنگ سازی و مدیریت مصارف داخلی نیروگاه، گفت: ارزش و بهای تمام شده انرژی برق بسیار بالاتر از بهایی است که دریافت میشود؛ لذا روابط عمومیها باید در زمینه آشنایی عموم خانوادهها و تبیین سختیهای کار و ترویج فرهنگ مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی با جدیت و اهتمام بیشتری ورود کرده تا ضمن پیشگیری از هدر رفت سرمایههای ملی به پایداری و استمرار بخش تولید انرژی در کشور کمک کنند.
