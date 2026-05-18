۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

انهدام تجهیزات ارتباطی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

حزب الله اعلام کرد که تجهیزات ارتباطی و یک دستگاه بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی را در شهرک «دیر سریان» در جنوب لبنان با پهپادهای انفجاری هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب الله لبنان اعلام کرد که تجهیزات ارتباطی و یک دستگاه بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در بیانیه شماره سه امروز حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ تجهیزات ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه خلّة راج در شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه شماره چهار هم اعلام کرد: مجاهدان حزب الله ساعت ۱۴:۰۰ یک دستگاه بولدوزر D۹ ارتش اشغالگر را در منطقه مجری النهر در اطراف شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند و به آن خسارت قطعی وارد کردند.

