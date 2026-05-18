انهدام تجهیزات ارتباطی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب الله لبنان اعلام کرد که تجهیزات ارتباطی و یک دستگاه بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در بیانیه شماره سه امروز حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ تجهیزات ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه خلّة راج در شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه شماره چهار هم اعلام کرد: مجاهدان حزب الله ساعت ۱۴:۰۰ یک دستگاه بولدوزر D۹ ارتش اشغالگر را در منطقه مجری النهر در اطراف شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند و به آن خسارت قطعی وارد کردند.