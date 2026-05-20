یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره علت انتخاب ۳۱ اردیبهشت به عنوان روز بومگردی اظهار کرد: این تاریخ همزمان با روز جهانی تنوع فرهنگی انتخاب شده و بومگردیها نیز نماد واقعی این تنوع در ایران هستند.
بومگردی؛ نماد تنوع فرهنگی ایران
وی افزود: اقامتگاههای بومگردی از قومیتها و فرهنگهای مختلف کشور شکل گرفتهاند و هر کدام با زبان، پوشش، موسیقی، معماری و سبک زندگی خاص خود، یک هدف مشترک را دنبال میکنند؛ حفظ هویت فرهنگی و توسعه گردشگری بومی.
عبیری با بیان اینکه ثبت این مناسبت حاصل چند سال تلاش فعالان این حوزه بوده است، تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بومگردی ایران را در سطح جهانی نیز ثبت و معرفی کنیم و دستگاههای متولی و وزارت میراث فرهنگی در این مسیر حمایت لازم را انجام دهند.
بومگردی؛ الگویی موفق در توسعه اقتصادی
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران، بومگردی را یک الگوی موفق اقتصادی دانست و گفت: بومگردیها توانستهاند در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده زمینه اشتغال و کارآفرینی را فراهم کنند و حتی در کاهش فقر نقش مؤثری داشته باشند.
وی ادامه داد: بسیاری از روستاهایی که پیشتر کمتر شناخته شده بودند، امروز به واسطه فعالیت اقامتگاههای بومگردی رونق گرفتهاند و همین مسئله باعث توسعه اقتصادی در مناطق محلی شده است.
احیای فرهنگ، غذا و معماری بومی
عبیری با تأکید بر نقش فرهنگی بومگردیها خاطرنشان کرد: بسیاری از آداب و رسوم، خوراکهای محلی، موسیقی و پوششهای سنتی که در حال فراموشی بودند، به واسطه فعالیت بومگردیها دوباره احیا شدهاند.
وی افزود: امروز در بیشتر اقامتگاههای بومگردی به جای غذاهای رایج شهری، خوراکهای بومی و محلی ارائه میشود و همین موضوع برای گردشگران جذابیت ویژهای ایجاد کرده است.
بازارچههای محلی مکمل بومگردیها هستند
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران درباره بازارچهها و غرفههای محلی نیز گفت: این بازارچهها مکمل فعالیت بومگردیها هستند و بسیاری از فعالان بومگردی در همین فضاها صنایعدستی، غذاها و محصولات بومی خود را عرضه میکنند.
وی تأکید کرد: معرفی فرهنگ و محصولات محلی در چنین فضاهایی میتواند مردم را برای سفر به شهرها و روستاهای مختلف و تجربه مستقیم فرهنگ بومی ترغیب کند.
