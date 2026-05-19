۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

سبک زندگی ایرانی-اسلامی در شورای فرهنگ عمومی پیگیری می‌شود

الوند- فرماندر البرز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادها برای پشتیبانی از مراسم مذهبی، هیئت‌امنای مساجد را قوی و پای‌کار توصیف کرد و از پیگیری مبانی سبک زندگی ایرانی-اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی فرماندار شهرستان البرز سه‌شنبه شب در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادها اظهار کرد: مسئولان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی حمایتی، در کنار پایگاه‌های پشتیبانی از مراسم مذهبی قرار بگیرند.

وی با تأکید بر اهتمام ویژه نسبت به مناسبت‌های پیش‌رو و ایام محرم افزود: هیئت‌امنای مساجد ما بسیار قوی و پای‌کار هستند و تجلی رویدادهای بزرگ، حاصل زحمات آنان است. هماهنگی میان شورای شهر، هیئت‌امنا و مسئولان ادارات، رمز برگزاری آبرومندانه مراسم خواهد بود.

قاسمی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و خواستار استفاده از توان هیئت‌امنای مساجد و موکب‌های مردمی برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شد.

فرماندار شهرستان البرز با هشدار نسبت به بخشی‌نگری در اجرای برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: هماهنگی میان تمامی دستگاه‌ها برای پشتیبانی کامل از این برنامه‌ها ضروری است و نباید هیچ نهادی به‌صورت جزیره‌ای عمل کند.

وی در پایان با اشاره به مأموریت فراتر از مناسبت‌ها برای شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: این شورا علاوه بر برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های ملی و مذهبی، در زمینه ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی نیز تکالیف راهبردی دارد که در جلسات آتی مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

