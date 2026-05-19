به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی فرماندار شهرستان البرز سهشنبه شب در پنجاهوهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادها اظهار کرد: مسئولان شهرداریها و دستگاههای اجرایی باید با نگاهی حمایتی، در کنار پایگاههای پشتیبانی از مراسم مذهبی قرار بگیرند.
وی با تأکید بر اهتمام ویژه نسبت به مناسبتهای پیشرو و ایام محرم افزود: هیئتامنای مساجد ما بسیار قوی و پایکار هستند و تجلی رویدادهای بزرگ، حاصل زحمات آنان است. هماهنگی میان شورای شهر، هیئتامنا و مسئولان ادارات، رمز برگزاری آبرومندانه مراسم خواهد بود.
قاسمی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد و خواستار استفاده از توان هیئتامنای مساجد و موکبهای مردمی برای برگزاری برنامههای عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شد.
فرماندار شهرستان البرز با هشدار نسبت به بخشینگری در اجرای برنامههای فرهنگی تصریح کرد: هماهنگی میان تمامی دستگاهها برای پشتیبانی کامل از این برنامهها ضروری است و نباید هیچ نهادی بهصورت جزیرهای عمل کند.
وی در پایان با اشاره به مأموریت فراتر از مناسبتها برای شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: این شورا علاوه بر برنامهریزی برای مناسبتهای ملی و مذهبی، در زمینه ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی نیز تکالیف راهبردی دارد که در جلسات آتی مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
