۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

ابوشریف: دشمن برای بقای خود ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته است

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر اینکه دوره تک قطبی که آمریکا در آن یکه‌تازی می‌کرد تمام شده است، گفت: دشمن برای بقای خود تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مراسم دومین سالگرد شهید امیرعبداللهیان، اظهار کرد: هزاران نفر شهید در فلسطین، یمن، عراق، لبنان و ایران تقدیم کرده ایم اما واقعیت این است که خون آنها به هدر نرفته است.

وی ادامه داد: دشمن برای بقای خود تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: شهید امیرعبداللهیان به ما فرمود دیپلماسی فقط فن تعامل با دیگران نیست بلکه فن انسانیت است و این همان مکتبی است که جمهوری اسلامی ایران به آن معتقد است.

ابوشریف عنوان کرد: شهید امیرعبداللهیان شتون فقزات دیپلماسی ایران و مقاومت بودند و غیرت یک رزمنده و صداقت یک مومن را داشتند. او در جمهوری اسلامی ایران یک فرد نبود بلکه ستون فقرات دیپلماسی بود و شاهد بودیم که چگونه زیر پای اسماعیل هنیه و زیاد نخاله فرش قرمز پهن کردند. به گونه‌ای با ما رفتار می‌کرد که ما احساسا کردیم اهل این خانه هستیم. این احساس را داریم. ما و جمهوری اسلامی یک دغدغه واحد را در برابر دشمنانمان داریم

وی گفت: دین عامل وحدت در میان همه ماست. طبق آخرین نظرسنجی‌ها منفورترین رژیم، رژیم صهیونیستی است. در داخل خود آمریکا وجهه رژیم پس‌رفت داشته است. مطمئن باشید نه دیپلماسی و نه دستگاه تبلیغاتی نمی‌توانست چنین دستاوردی را به همراه داشته باشد.

ابوشریف بیان کرد: دوره تک قطبی که آمریکا در آن یکه‌تازی می‌کرد تمام شده است. ان‌شاءلله به احترام خون شهدا پیروزی نزدیک است.

نفیسه عبدالهی

