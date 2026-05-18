به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مراسم دومین سالگرد شهید امیرعبداللهیان، اظهار کرد: هزاران نفر شهید در فلسطین، یمن، عراق، لبنان و ایران تقدیم کرده ایم اما واقعیت این است که خون آنها به هدر نرفته است.
وی ادامه داد: دشمن برای بقای خود تمام ارزشهای انسانی را زیر پا گذاشته است.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: شهید امیرعبداللهیان به ما فرمود دیپلماسی فقط فن تعامل با دیگران نیست بلکه فن انسانیت است و این همان مکتبی است که جمهوری اسلامی ایران به آن معتقد است.
ابوشریف عنوان کرد: شهید امیرعبداللهیان شتون فقزات دیپلماسی ایران و مقاومت بودند و غیرت یک رزمنده و صداقت یک مومن را داشتند. او در جمهوری اسلامی ایران یک فرد نبود بلکه ستون فقرات دیپلماسی بود و شاهد بودیم که چگونه زیر پای اسماعیل هنیه و زیاد نخاله فرش قرمز پهن کردند. به گونهای با ما رفتار میکرد که ما احساسا کردیم اهل این خانه هستیم. این احساس را داریم. ما و جمهوری اسلامی یک دغدغه واحد را در برابر دشمنانمان داریم
وی گفت: دین عامل وحدت در میان همه ماست. طبق آخرین نظرسنجیها منفورترین رژیم، رژیم صهیونیستی است. در داخل خود آمریکا وجهه رژیم پسرفت داشته است. مطمئن باشید نه دیپلماسی و نه دستگاه تبلیغاتی نمیتوانست چنین دستاوردی را به همراه داشته باشد.
ابوشریف بیان کرد: دوره تک قطبی که آمریکا در آن یکهتازی میکرد تمام شده است. انشاءلله به احترام خون شهدا پیروزی نزدیک است.
