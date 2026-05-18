به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم گفت: رویداد «هم‌صدا با مسجد» همراه با مراسم افتتاحیه طرح غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان قم برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: این رویداد با هدف با هدف هم‌افزایی و تقویت همکاری میان مساجد و دستگاه‌های فرهنگی و خدمت‌رسان، بویژه در ایام فراغت سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این رویداد میزهای ارائه خدمات با حضور بیش از ۳۰ نهاد فرهنگی وخدماتی پذیرای ائمه محترم جماعات و مدیران محترم کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم خواهد بود.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم تصریح کرد: این رویداد با هدف ارائه خدمت متقابل مسجد ودستگاه های خدمت رسان وتشکیل پیوند ساختاری مستمر، برای دومین سال است که به همت ستاد کانون های مساجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام حیدری با بیان اینکه در این رویداد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وهمچنین حجت الاسلام والمسلمین ملانوری رئیس ستاد کانون های مساجد کشور نیز حضور خواهند داشت یادآور شد: این برنامه عصر چهارشنبه مصادف با ۳۰اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ در کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) واقع در صحن پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.