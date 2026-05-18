بازتعریف مدیریت فرهنگی مسجد ضرورت امروز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالباسط آخوند قرهباش عصر دوشنبه در نشست نخبگانی مدیریت فرهنگی مسجد که با حضور حجتالاسلام تقی قرائتی و جمعی از علما و ائمه جماعات اهل سنت شهرستانهای گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب و مدافعان حرم، اظهار کرد: در روزگاری که تحولات اجتماعی، رسانهای و فرهنگی با سرعتی بیسابقه در حال تغییر سبک زندگی فردی و جمعی است، مسجد همچنان بهعنوان کانون هویتساز و محور انسجام دینی و اجتماعی مسلمانان نقشآفرینی میکند.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی شیوههای اداره مساجد افزود: استمرار و تعمیق نقش مسجد در جامعه، نیازمند بازتعریف هوشمندانه مدیریت فرهنگی آن متناسب با نیازهای روز است و در همین راستا، مرکز اسلامی گلستان اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ائمه جماعات کرده است.
قرهباش اظهار کرد: دوره آموزشی مدیریت فرهنگی مسجد با هدف تحقق رهنمودهای امامین انقلاب و مقام معظم رهبری و در راستای توانمندسازی ائمه جماعات برگزار شده و در آن موضوعاتی همچون تبیین جایگاه امام جماعت، شاخصهای مسجد تراز اسلامی، کارکردهای اجتماعی مسجد و نقش امام در هدایت و روشنگری جامعه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه مدیریت فرهنگی مسجد را از دیگر محورهای این دوره دانست و گفت: این نشستها فرصتی برای تبادل تجربیات میدانی، بررسی چالشها و ارائه الگوهای نوین در برنامهریزی فرهنگی مساجد فراهم میکند.
مسئول شعبه گنبدکاووس مرکز اسلامی گلستان گفت: حضور رئیس مؤسسه کشوری مسجد در این مراسم نشاندهنده نگاه راهبردی به مسجد بهعنوان نهادی تمدنساز است؛ نهادی که در صورت مدیریت صحیح، میتواند محور تربیت نسل مؤمن، بستر حل مسائل اجتماعی محلات و عامل پیوند اقوام و مذاهب در چارچوب وحدت اسلامی باشد.
وی ادامه داد: استان گلستان با برخورداری از تنوع قومی و مذهبی، الگویی کمنظیر از همزیستی و وحدت اسلامی است و توانمندسازی ائمه جماعات اهل سنت در این منطقه، اقدامی راهبردی برای تقویت سرمایه اجتماعی و تحکیم انسجام دینی به شمار میرود.
قرهباش خاطرنشان کرد: نشست نخبگانی مدیریت فرهنگی مسجد تنها یک گردهمایی نیست، بلکه گامی در مسیر بازآفرینی نقش تمدنی مسجد در زیست امروز مسلمانان است و میتواند زمینهساز شکلگیری شبکهای همافزا از مدیران فرهنگی مساجد با رویکردی علمی و عملیاتی باشد.
