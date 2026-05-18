به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام تقی قرائتی عصر دوشنبه در نشست نخبگانی مدیریت فرهنگی مسجد ویژه ائمه جمعه و جماعات اهل سنت شهرستانهای گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان که در مسجد طلابی گنبدکاووس برگزار شد، با اشاره به اهمیت تخصص در اداره امور دینی اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای مهارت و تخصص است و همانگونه که در حوزههای مختلف علمی و پزشکی شاهد تقسیمبندیهای دقیق هستیم، در مدیریت مسجد نیز باید به تخصص توجه شود.
وی با بیان اینکه اداره مسجد بدون شناخت کارکردهای متنوع آن، به نتیجه مطلوب نمیرسد، افزود: در مسجد، هر بخش از جمله امامت، خادمی، امور فنی و حتی ارتباط با مخاطب نیازمند مهارت و تعریف مشخص است و نمیتوان با یک نگاه کلی و غیرتخصصی آن را اداره کرد.
قرائتی با تأکید بر اینکه مخاطب مسجد محدود به قشر خاصی نیست، اظهار کرد: بر اساس آموزههای قرآنی، مسجد برای «ناس» یعنی همه مردم است؛ نه فقط برای مسلمانان یا گروهی خاص. بنابراین نگاه انحصاری به مسجد، خلاف روح دین و کارکرد این نهاد است.
رئیس مؤسسه علمی و آموزشی مسجد با اشاره به تفاوت ادبیات مسجد با سایر حوزهها گفت: معیارها و شاخصهای موفقیت در مسجد با معیارهای رایج اجتماعی متفاوت است؛ بهعنوان مثال، در مسجد کیفیت و کمیت در بسیاری از موارد درهم تنیدهاند و نمیتوان صرفاً با معیارهای مادی آن را سنجید.
وی ادامه داد: مسجد محل تربیت انسان است و نقش آن در سلامت روانی جامعه بسیار مهمتر از بسیاری از نهادهای دیگر است، بهگونهای که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات روحی و اجتماعی را کاهش دهد.
قرائتی با تأکید بر مردمی بودن مسجد خاطرنشان کرد: مسجد نباید به نهادهای دولتی وابسته شود؛ زیرا استقلال و مردمی بودن آن، مهمترین عامل اثرگذاریاش است. هر زمان که مسجد از مردم فاصله بگیرد، کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.
وی همچنین بر ضرورت جذب جوانان با روشهای صحیح تأکید کرد و گفت: جوانان زمانی به مسجد جذب میشوند که صداقت، مهارت و جاذبه در رفتار متولیان مسجد وجود داشته باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم اصلاح برخی بدعتها در مساجد افزود: برای پویایی مسجد باید سنتهای نادرست شناسایی و اصلاح شود تا این نهاد بتواند نقش واقعی خود را در هدایت و تعالی جامعه ایفا کند.
نظر شما