رضایی: دولت شهید رئیسی مدل حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی بود

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: اگر بخواهیم مدل حکمرانی در دولت شهید رئیسی را تعریف کنیم باید بگوئیم دولت شهید رئیسی دولتی در تراز انقلاب و بازگشت به منطق اصیل انقلاب اسلامی بود؛ یعنی حکمرانی را از پشت میز به حکمرانی در میدان تبدیل شد، در این مدل، مردم فقط مخاطب شعار نبودند، بلکه محور تصمیم، سنجه عملکرد و صاحبان اصلی دولت تلقی می‌شدند.

دبیر ستاد بزرگداشت شهدای خدمت در استان بوشهر افزود: تفاوت این الگو با برخی نگاه‌های دیگر مدیریتی در مدل حضور وتاثیر آن در تصمیمات بودزیرا شهید رئیسی معتقد بود مدیر انقلابی باید مسئله را از نزدیک ببیند، صدای مردم را بی‌واسطه بشنود و تصمیم را شجاعانه و عالمانه به اقدام تبدیل کند. لذا شما می بینید که سفرهای استانی، پیگیری مصوبات و حضور در مناطق محروم ، فقط برنامه اداری نبود؛ یک گفتمان حکمرانی بود، مدلی خاص از حکمرانی گفتمانی که باید بخوبی تبیین شود.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق استان بوشهر در ادامه گفت: دولت شهید رئیسی دولتی پروژه‌محور نبود؛ معنا تولید می‌کرد، پیام این دولت آن بود که عدالت، ساده‌زیستی، خستگی‌ناپذیری، ولایت‌مداری و خدمت بی‌منت، هنوز می‌تواند روح اداره کشور باشد. این همان نقطه‌ای است که مدیریت را از تکنوکراسی صرف جدا می‌کند و به مسئولیت ایمانی و انقلابی پیوند می‌زند.

رضایی با اشاره به حوزه سیاست خارجی در دولت شهید رئیسی بیان کرد: در دولت شهید رئیسی، دیپلماسی از حالت انتظار و انفعال فاصله گرفت و به سمت میدان، همسایگان، ظرفیت‌های منطقه‌ای و عزت ملی حرکت کرد. منطق این دولت این بود که پیشرفت کشور نباید معطل اراده بیگانگان بماند.

وی گفت: پیوستن به معاهدات وانجام توافقات بزرگ منطقه ای وبین المللی از جمله دستاوردهای این دولت خدمتگزار بود.

رضایی در ادامه مهم‌ترین پیام دولت شهید رئیسی برای مدیران امروزرا در این جمله دانست که مسئولیت، فرصت خدمت است نه موقعیت قدرت و گفت: مدیر انقلابی باید در میان مردم باشد، تصمیم شجاعانه بگیرد، از حاشیه‌ها نترسد و کار را تا نتیجه دنبال کند.

دولت شهید رئیسی یک تجربه اجرایی بود

وی گفت: مردم از مسئولان حرف زیاد شنیده‌اند؛ آنچه اعتماد می‌سازد، صداقت، پیگیری و حضور میدانی است که باید با اعتماد به این مردم واستفاده از ظرفیت آنها، مشکلات را یکی پس از دیگری حل کرد مخصوصا در این شرایطی که اکنون در یک جنگ ترکیبی با استکبار هستیم.

دبیر مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در استان باتاکید بر میراث اصلی شهید رییسی گفت: میراث اصلی شهید رئیسی این بود که نشان داد می‌توان در سخت‌ترین شرایط هم دولت را مردمی، انقلابی و پرتلاش اداره کرد. این مسیر نباید در حد خاطره بماند؛ باید به مکتب مدیریتی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: دولت شهید رئیسی یک تجربه اجرایی بود، اما فراتر از آن، یک معیار برای سنجش مسئولیت‌پذیری در جمهوری اسلامی است که باید آن را الگو قرار داد وبه نسل کنونی وآیندگان منتقل کرد.

برنامه های محوری ویژه بزرگداشت شهدای خدمت

رضایی با تشریح برخی برنامه های محوری ویژه بزرگداشت شهدای خدمت در استان گفت: الحمدالله فضای خوبی از همکاری در استان وجود دارد و برنامه هایی از جمله حضور سخنران ها از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه با موضوع شهدای خدمت دراجتماعات شبانه مردمی در میادین وتبیین راه وگفتمان شهدای خدمت در سراسر استان برگزار می‌شود .

وی افزود برنامه همایش اساتید ودانشجویان، میزهای خدمت مسئولین دولت به نیت ویاد شهدای خدمت در مرکز استان وشهرستان ها با مدیریت استانداری، فرمانداری ها وهمراهی بسیج ادارات و کارمندان استان، رونمایی از تمثال مبارک شهید شاخص بسیج کارمندی سال شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی در اجتماعات مردمی از دیگر برنامه ها است.

رضایی گفت:تکریم خانواده شهدای دولت در جنگ تحمیلی رمضان، غبارروبی قبورمطهر شهدا به یادشهدای خدمت، موکب های خدمت بیاد شهدای خدمت در محل اجتماع شبانه مردمی، ویژه برنامه هایی به یاد شهدای خدمت در صداوسیما ونیز برنامه هایی در ادارات ودستگاههای دولتی و همچنین مساجد ،حسینیه ها وسایر اماکن تجمعات شبانه مردمی به صورت خودجوش ومردمی اعلام شده و برگزار می شود.