۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۰

رفتن به اجتماعات واجب عینی است؛ برخی فقط دغدغه جوایز خارجی دارند

ابوالقاسم طالبی از حضورش در اجتماعات مردمی شبانه گفت و بیان کرد که این اتفاق را برای خودش وظیفه و واجب عینی می‌داند.

ابوالقاسم طالبی در حاشیه مراسم یادبود شهید لاریجانی درباره اینکه تمایل دارد سریالی برای جنگ اخیر بسازد یا خیر به خبرنگار مهر اظهار کرد: من این شب‌ها همانند سایر هموطنان به میادین سطح شهر می‌روم و با مردم هستم، این کار هم به عنوان وظیفه است. فکر می کنم واجبِ عینی است چون واجبِ کفایی نیست که در این اجتماعات شرکت کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال در این اجتماعات با مردم بیرون می‌روم تا شاید خداوند به لطف خون شهدا، مأموریتی بر دوش من بگذارد و سرانجام نوری بتابد. اگر نوری بتابد، من زنده بودم و شهید نشدم حتما وظیفه‌ام را در این حوزه انجام خواهم داد.

طالبی درباره سیاست‌هایی که تلویزیون باید در فضای پساجنگ و برنامه سازی درباره شخصیت ها داشته باشد، عنوان کرد: فقط تلویزیون نیست، بلکه یک کارِ کاملاً فرهنگی است و ما نهادهای دیگری هم داریم که آنها هم مسئولیتی بر عهده دارند و باید کمک کنند. همچنین هنرمندان نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

کارگردان «هفت سر اژدها» اضافه کرد: متأسفانه برخی از هنرمندان ما که در بخش تصویری فعالیت می‌کنند، بیشتر دغدغه‌ دریافت جوایز خارجی، حضور در جشنواره‌هایی مانند کن و مکان‌های مشابه و اقامت در خارج از کشور را دارند. آنها تحت تاثیر هجوم فرهنگی و حمله نرم‌افزاری قرار گرفته‌اند. اگر بخواهم در یک کلمه خلاصه کنم، منظور این است که به آنها القا می‌شود که «اینجا بد است، همه جای دنیا خوب است» و برخی از هنرمندان به این نتیجه رسیده‌اند که باید بتوانند برای رفتن به آن سوی مرزها تسهیلاتی را فراهم کنند.

طالبی در پایان تصریح کرد: به همین دلیل، این افراد شایسته نیستند و نمی‌توانند و نخواهند توانست برای انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی کار کنند. کسی می‌تواند برای انقلاب اسلامی کار کند که به شهدای انقلاب اسلامی اعتقاد داشته باشد و خون آنها برایش مهم باشد.

