رفتن به اجتماعات واجب عینی است؛ برخی فقط دغدغه جوایز خارجی دارند

ابوالقاسم طالبی در حاشیه مراسم یادبود شهید لاریجانی درباره اینکه تمایل دارد سریالی برای جنگ اخیر بسازد یا خیر به خبرنگار مهر اظهار کرد: من این شب‌ها همانند سایر هموطنان به میادین سطح شهر می‌روم و با مردم هستم، این کار هم به عنوان وظیفه است. فکر می کنم واجبِ عینی است چون واجبِ کفایی نیست که در این اجتماعات شرکت کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال در این اجتماعات با مردم بیرون می‌روم تا شاید خداوند به لطف خون شهدا، مأموریتی بر دوش من بگذارد و سرانجام نوری بتابد. اگر نوری بتابد، من زنده بودم و شهید نشدم حتما وظیفه‌ام را در این حوزه انجام خواهم داد.

طالبی درباره سیاست‌هایی که تلویزیون باید در فضای پساجنگ و برنامه سازی درباره شخصیت ها داشته باشد، عنوان کرد: فقط تلویزیون نیست، بلکه یک کارِ کاملاً فرهنگی است و ما نهادهای دیگری هم داریم که آنها هم مسئولیتی بر عهده دارند و باید کمک کنند. همچنین هنرمندان نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

کارگردان «هفت سر اژدها» اضافه کرد: متأسفانه برخی از هنرمندان ما که در بخش تصویری فعالیت می‌کنند، بیشتر دغدغه‌ دریافت جوایز خارجی، حضور در جشنواره‌هایی مانند کن و مکان‌های مشابه و اقامت در خارج از کشور را دارند. آنها تحت تاثیر هجوم فرهنگی و حمله نرم‌افزاری قرار گرفته‌اند. اگر بخواهم در یک کلمه خلاصه کنم، منظور این است که به آنها القا می‌شود که «اینجا بد است، همه جای دنیا خوب است» و برخی از هنرمندان به این نتیجه رسیده‌اند که باید بتوانند برای رفتن به آن سوی مرزها تسهیلاتی را فراهم کنند.

طالبی در پایان تصریح کرد: به همین دلیل، این افراد شایسته نیستند و نمی‌توانند و نخواهند توانست برای انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی کار کنند. کسی می‌تواند برای انقلاب اسلامی کار کند که به شهدای انقلاب اسلامی اعتقاد داشته باشد و خون آنها برایش مهم باشد.