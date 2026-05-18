به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای آبی، محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزشهای آبی به همراه برخی از مدیران ورزشی در نخستین روز از آغاز دور جدید فعالیتهای مدیریتی خود، با حضور در منزل شهید والامقام «مهریار ابیزاده»، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار معنوی که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در جامعه ورزش برگزار شد، محسن رضوانی رئیس فدراسیون، هادی بیداریان دبیرکل فدراسیون، مرتضی محسنی مسئول کمیته فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی، سیاوش پیروزی رئیس هیات استان سیستان و بلوچستان و پیام نظر رئیس هیات استان تهران حضور داشتند.
محسن رضوانی در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر اهمیت پیوند اخلاق و ورزش تاکید کرد و گفت: «بسیار ارزشمند است که جامعه مربیان شنا، مزین به نام جوانان برومندی همچون شهید ابیزاده است که در کنار خدمت صادقانه در ارتش، در مسیر توسعه ورزش و آموزش جوانان نیز گام برمیداشتند.
شهید مهریار ابیزاده، فرزند انعام، متولد ۱۸ آبان ۱۳۷۵ در اردبیل و ساکن تهران، از مربیان باانگیزه رشته شنا بود که دوره مربیگری درجه ۳ خود را در دیماه ۱۴۰۴ با موفقیت سپری کرده بود.
در پایان این دیدار، لوح تقدیر، گواهینامه، کارت مربیگری و هدیهای به رسم یادبود به همسر گرامی این شهید والامقام اهدا شد تا نام این مربی فداکار برای همیشه در خانواده ورزشهای آبی جاودانه بماند.
دور جدید فعالیتهای فدراسیون ورزشهای آبی با تجدید میثاق با آرمان های شهدا و دیدار با خانواده مربی شهید آغاز شد.
