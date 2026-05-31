به گزارش خبرنگار مهر، در ماه های پایانی سال گذشته همکاری «جان اونسوی» مربی ترکیه ای شنا با فدراسیون ورزش های آبی ایران، بعد از ۲ سال همکاری و به دلیل عدم تمدید قرارداد، به پایان رسید. پیش از او هم «دایان میلاکوویچ» به همکاری ۲ ساله خود با فدراسیون ورزش های آبی به عنوان مدیر فنی تیم های ملی واترپلو پایان داده بود.

این در حالی است که امروز ورزشکاران شنا و واترپلو در آستانه حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ قرار دارند اما محسن رضوانی که بعد از ۴ ماه دوری از فدراسیون ورزش های، مجددا و برای چهارمین بار متصدی این فدراسیون شد تاکید دارد که برنامه ای برای جذب مربی خارجی در این فاصله زمانی ندارد.

رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جذب مربی خارجی در این بازه زمانی با توجه به شرایط خاص ایجاد شده بسیار سخت است، گفت: فاصله زمانی کوتاهی تا زمان بازی های آسیایی داریم که از آن باید برای آماده سازی بهتر و بیشتر ورزشکاران مان در رشته های مختلف استفاده کنیم. واقعا فرصتی برای مذاکره و جذب مربی جدید نیست.

وی تاکید کرد: اینکه با گزینه های مختلف وارد رایزنی شویم تا با یک گزینه به توافق نهایی و قطعی برسیم، زمان زیادی لازم دارد. فاصله سه ماه باقی مانده تا بازی های آسیایی برای این رایزنی ها و نتیجه گرفتن از آنها کافی نیست به خصوص با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و روی همکاری با مربی خارجی کاملا تاثیرگذار است.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: بنابراین با کادر کاملا ایرانی در هر رشته شنا، شیرجه و واترپلو در این دوره بازی های آسیایی شرکت می کنیم و امیدوار هم هستیم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم به خصوص با توجه به شناختی که از وضعیت ملی پوشان و برنامه های ارائه شده برای آماده سازی آنها داریم.

رضوانی همچنین تصریح کرد: البته این را بگویم که فدراسیون ورزش های آبی همچنان با «جان اونسوی» در تماس است و از نظرات و مشاوره های او برای شناگران بهره می برد اما مسئولیت اصلی آماده سازی شناگران با کادر فنی ایرانی است.

وی در مورد چگونگی حضور در بازی های آسیایی گفت: در رشته شنا با اعزام ۴ نفر به ناگویا موافقت شده است. ورزشکاران مان در این رشته در حال پیگیری تمرینات شان هستند. از آنها مجدد رکوردگیری می شود و در صورتیکه همه شرایط مهیا شود از هر ۴ سهمیه خود در بازی های آسیایی استفاده می کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی به اعزام ۲ نماینده شیرجه به بازی های آسیایی اشاره داشت و ادامه داد: اعزام سام واژیر در این رشته قطعی است. او از ناحیه دست دچار مصدومیت است اما قطعا با ادامه روند درمان و تمریناتش به آمادگی کامل می رسد. چند ورزشکار دیگر هم کاندیدای اعزام به ناگویا در کنار سام هستند. باید برای آنها اردوی مشترکی خارج از کشور برگزار کنیم تا در مورد نفر دوم به جمع بندی برسیم.

رضوانی باتاکید بر نگاه مدال آوری فدراسیون ورزش های آبی به واترپلو گفت: در مجموع تمرکز فدراسیون ورزش های آبی روی بازی های آسیایی و موفقیت در این بازی ها است. موفقت هم تعریف خاص خود را دارد. در مورد واترپلو نگاه ما به مدال آوری است. پیش از این به فینال فکر می کردیم اما با توجه به شرایط ایجاد شده، کارمان سخت تر شده است. چین و قزاقستان در شرایط خوبی هستند و حتی به دنبال جذب بازیکن هم هستند. تلاش می کنیم در این رشته هم شرایط را برای آمادگی بهتر و نتیجه بخش مهیا کنیم.