به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز برنامههای مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و رونمایی از پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با حضور برخط وزیر نیرو و مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور عصر امروز دوشنبه در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برگزار شد.
در این مراسم گزارشی از عملکرد استانهای کشور در حوزه مدیریت مصرف و آمادگی برای عبور از پیک تابستان ارائه شد که در این میان عملکرد استان خوزستان مورد توجه قرار گرفت و اعلام شد این استان بیشترین میزان جمعآوری ترانسهای غیرمجاز را در راستای مدیریت مصرف برق در سطح کشور داشته است.
علی خدری در حاشیه این آیین در جمع رسانهها اظهار کرد: در راستای برنامهریزی برای عبور موفق از تابستان پیشرو، کمیتههای تخصصی متعددی در حوزههای مختلف تشکیل شده و طرح مهتاب مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق نیز به صورت مستمر در سراسر استان در حال اجرا است.
وی افزود: در حال حاضر گروههای مختلف شامل نیروهای تشخیص، قرائت، تست و جمعآوری برقهای غیرمجاز در ۲۷ شهرستان استان سازماندهی شدهاند و این طرح به صورت روزانه و حتی در روزهای تعطیل با جدیت در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: همکاران صنعت برق استان با اجرای مانورهای گسترده در مناطق مختلف روند شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز را با هدف مدیریت مصرف برق در تابستان دنبال میکنند که مانورهای هفتگی اجرای طرح سامان از جمله این اقدامات است.
وی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامههای مدیریت مصرف توضیح داد: هیچ طرحی بدون همکاری مردم اثربخش نخواهد بود و به همین منظور سامانه پیامکی با سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای دریافت گزارشهای مردمی درباره برقهای غیرمجاز، دستکاری کنتور و کنتورهای معیوب راهاندازی شده است.
خدری گفت: پیامهای ارسال شده به این سامانه کاملاً محرمانه باقی میماند و پس از دریافت گزارش، موضوع برای بررسی به واحدهای مربوطه ارجاع میشود و در صورت تأیید گزارش و جمعآوری برق غیرمجاز یا کنتور دستکاری شده، برای فرد گزارشدهنده پاداش در نظر گرفته شده و مبلغ آن به حساب وی واریز خواهد شد.
وی در پایان از مشترکان خوزستانی خواست با رعایت الگوی مصرف و اعلام موارد تخلف در حوزه مصرف برق، صنعت برق را در اجرای برنامههای مدیریت اوج بار تابستان و حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.
