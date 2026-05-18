مقابله موشکی حزب الله با جنگنده رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک فروند هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان مقابله کرده است.

در بیانیه شماره ۱۰ حزب الله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۱۵ امروز دوشنبه با موشک زمین به هوا با یک فروند جنگنده رژیم صهیونیستی در حریم هوایی بخش غربی جنوب لبنان مقابله کردند.

حزب الله در بیانیه شماره ۱۱ هم اعلام کرد: مجاهدان مقاومت ساعت ۱۸:۴۵ مرکز تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را بندر شهرک الناقوره با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

در بیانیه شماره ۱۲ نیز مقاومت اسلامی لبنان از حمله پهپادی رزمندگان خود به مرکز تجمع نظامیان و خودرهای ارتش اشغالگر در شهرک البیاضه در ساعت ۱۸:۵۵ خبر داد.