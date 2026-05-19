۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

حادثه امنیتی در مسکاف عام؛ پهپاد حزب الله اشغالگران را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع به زخمی شدن شماری از صهیونیستها به دنبال اصابت پهپاد انفجاری حزب الله به خودرو اشغالگران و وخامت حال یکی از مجروحان اشاره کردند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که پهپاد انتحاری حزب الله یک خودرو حامل اشغالگران را در داخل شهرک مسکاف عام در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

همزمان حزب الله از حمله با پهپاد انتحاری به مرکز تجمع و جنگ افزارهای اشغالگران در غرب روستای العرامشه خبر داد.

در بیانیه دیگری حزب الله به هدف قرار دادن مرکز دریایی راس الناقوره با چندین پهپاد اشاره کرد.

