لبنان از ارسال یادداشت اعتراضی به یونسکو به خاطر تجاوز اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد: با شبکه المیادین جهت جمعآوری تمامی دادهها و مستندات مربوط به تجاوزات علیه خبرنگاران همکاری کردهایم.
وی افزود: ما نمیتوانیم همه اطلاعات مربوط به تجاوزات اسرائیل را ارائه دهیم، بلکه تمرکز و دغدغه اصلی ما، خبرنگاران شهید و مجروحان هستند.
مرقص با اشاره به دیپلماسی فعال دولت بیروت گفت: به طور مستقیم با مقامات بینالمللی ارتباط داریم و خواستار ملاقات با آنها شدیم و یادداشت اعتراض آمیز خود را تحویل دادیم.
وی گفت: این یادداشت اعتراضی به سازمان یونسکو در پاریس ارسال شد؛ سازمانی که تاکنون بیش از یک بیانیه در هشدار نسبت به تجاوزات اسرائیل علیه خبرنگاران صادر کرده است.
مرقص ادامه داد: علاوه بر این، در دیدار با سفرای کشورهای اتحادیه اروپا، یادداشتهای اعتراضی مربوط به تجاوز اسرائیل علیه خبرنگاران را به آنها ارائه کردیم.
وی فاش کرد: سازمانهای بینالمللی به ما اعلام کردهاند که نمیتوانند هیچگونه تضمینی از طرف (رژیم) اسرائیلی دریافت کنند.
مرقص تأکید کرد: ما هر کاری که در برابر حجم هولناک و وقاحت جنایت های اسرائیل باهم انجام دهیم، همچنان کم کاری کرده ایم.
وی گفت: ما دادهها، وقایع و ادله خود را برای تقویت موضع لبنان ارائه میدهیم.
وزیر اطلاعرسانی لبنان خاطرنشان کرد: ما بر اقدام بر آزادی همراه با مسئولیتپذیری و توازن سیار مشتاق هستیم؛ چرا که اگر جامعه آسیب ببیند، دیگر امکان آزادی وجود نخواهد داشت.
وی گفت: تأکید جدی ما بر لزوم احترام به دیگری است، به ویژه زمانی که موضوع به اماکن مقدس، نمادها، مناسک، شعائر و مراجع مذهبی مربوط میشود.
مرقص در پایان درباره آینده کشور لبنان تصریح کرد: دولت لبنان باید موجودیت خود را از طریق ارتش، کمک به بازسازی روستاها و بازگشت فرزندانش بازگرداند.
