به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه تلویزیونی «کان» رژیم اسرائیل گزارش داد پهپادهای حزب‌الله ارتش این رژیم را مجبور کرده ۷۰ تا ۸۰ درصد از فعالیت‌های نظامی برنامه‌ریزی‌شده در ساعات روز را به ساعات شب منتقل کند.

در همین راستا، کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که ارتش اشغالگر توزیع توری را در میان نیروهای خود برای در امان ماندن از پهپادهای انفجاری حزب الله آغاز کرده است.

بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، تا کنون حدود ۱۵۸ هزار مترمربع توری توزیع شده و درخواست برای تهیه ۱۸۸ هزار مترمربع توری بیشتر ثبت شده است.