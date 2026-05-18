کامران فرمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجهبه پیشبینی اداره کل هواشناسی استان برای فردا سهشنبه، توده گردوغبار از مرزهای غربی، کشور وارد و هوای شهرهای استان در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار خواهد گرفت.
وی گفت: کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا در استان بهزودی تشکیل و مصوبات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، عنوان کرد: توصیه میشود، افراد حساس و دارای بیماری زمینهای شامل بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی و خانمهای باردار و کودکان از تردد غیرضرور خودداری کنند و حتیالامکان در شرایط نیاز به خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.
فرمان پور، افزود: توصیه میشود از ورزش و فعالیتهای شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا خودداری شود.
