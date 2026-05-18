به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اتهامزنی صدراعظم آلمان علیه ایران در رابطه با حادثه مشکوک انفجار در نزدیکی نیروگاه هستهای امارات متحده عربی، در پیامی به زبان آلمانی، در صفحه شخصی خود نوشت:
«جناب فریدریش مرتس، ریاکاری وقتی آشکار میشود که حمله آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران ــ که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است ــ نهتنها محکوم نمیشود، بلکه عملاً توجیه هم میشود؛ اما درباره حادثهای که عملیات پرچم دروغین دشمنان صلح و وفاق منطقه بوده و حتی امارات نیز رسماً ایران را مسئول آن معرفی نکرده، ناگهان زبان «حقوق بینالملل» و «امنیت منطقه» به کار میافتد.
اگر حمله به تأسیسات هستهای تهدیدی برای مردم منطقه است، این اصل باید برای همه کشورها یکسان باشد، نه فقط زمانی که مصالح سیاسی غرب اقتضا کند.
در ادبیات آلمانی، چنین «داوری گزینشی» یادآور «قاضی آدام» در نمایشنامه «کوزه شکسته» است؛ او همان قاضیای است که خلافکاریهایش باید قضاوت شود، اما با ظاهرسازی ادای مدافع عدالت درمیآورد!»
