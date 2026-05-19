آغاز تحویل ۵۰۴ واحد نهضت ملی مسکن در شهریار؛۳۶ واحد واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با تأکید بر ضرورت تسریع در تحویل واحدها اظهار داشت: تحقق وعده‌ها به مردم خط قرمز مدیریت شهری است و خوشبختانه شاهد شروع مرحله تحویل واحدهای مجتمع ۵۰۴ واحدی هستیم.

وی افزود: تمام دستگاه‌های مسئول باید با جدیت پای کار باشند تا این پروژه تا تکمیل نهایی پیش رود.

برنجی ادامه داد: از ۲۰ اردیبهشت‌ماه جاری، تحویل واحدها آغاز شده و تاکنون ۳۶ واحد به صاحبانشان واگذار گردیده و مراحل تجهیز توسط مالکان در حال انجام است.

وی با اشاره به پیگیری برای تأمین سرانه‌های مورد نیاز ساکنان تصریح کرد: تعیین تکلیف متقاضیان حذف‌شده، احداث فضای سبز و مدرسه در محدوده این مجتمع در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

فرماندار شهریار در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت زندگی شهروندان و بهبود سرانه‌ها خط قرمز ما در پروژه‌های مسکن است.

گفتنی است پس از تکمیل محوطه‌سازی، پارکینگ‌ها و اتمام فرآیند تحویل واحدها، مراسم افتتاح رسمی این پروژه با حضور مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.