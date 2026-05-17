۱۲۰۰ واحد مسکونی حمایتی در استان تهران آماده افتتاح در سوم خرداد است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی، در حاشیه جلسه شورای مسکن استان تهران، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در استان اظهار داشت: طرح‌های حمایتی مسکن با محوریت سه مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید در سطح استان تهران در حال اجراست و در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار واحد در این قالب در دست اقدام قرار دارد.

وی افزود: بخشی از این واحدها در سال‌های گذشته و در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف تکمیل و تحویل متقاضیان شده و اکنون نیز برای نخستین مناسبت پیش‌رو در سال ۱۴۰۵، برنامه‌ریزی لازم برای افتتاح و تحویل بخشی دیگر از پروژه‌ها انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در سوم خردادماه حدود یک هزار و ۲۰۰ الی یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی حمایتی در استان آماده افتتاح خواهد بود، گفت: این واحدها تنها پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بوده و عمدتاً در شهرهای شهریار، رباط‌کریم و پرند قرار دارند.

خالقی ادامه داد: همچنین تعدادی از پروژه‌های مربوط به شرکت عمران شهرهای جدید و سایر دستگاه‌های متولی نیز در مرحله پایانی قرار دارد که در صورت تکمیل فرآیندهای اجرایی، در همین مناسبت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تداوم روند تکمیل سایر پروژه‌های مسکن حمایتی در استان تهران خاطرنشان کرد: برای مابقی پروژه‌ها نیز برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده است، اما سرعت تکمیل و تحویل واحدها وابسته به میزان مشارکت متقاضیان، تأمین آورده‌ها و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد: رویکرد اصلی در شورای مسکن استان، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع موانع اجرایی و افزایش سرعت تحویل واحدها به مردم است تا خانواده‌های متقاضی هرچه زودتر از ثمره این طرح‌ها بهره‌مند شوند.