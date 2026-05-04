به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به استان قم، پیش از ظهر دوشنبه، بخشی از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری یکی از بزرگترین سایتهای این طرح در کشور افتتاح شد.
این واحدها در قالب سیاستهای حمایتی دولت برای خانهدار شدن متقاضیان واجد شرایط احداث شدهاند.
این مراسم در محدوده سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی برگزار شد و مجموعهای گسترده که در ابتدای محور قم–کهک جانمایی شده و بهعنوان یکی از کانونهای اصلی توسعه شهری در این استان شناخته میشود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این سایت ظرفیت ساخت حدود ۳۳ هزار واحد مسکونی را در قالب ۱۵ محله مستقل دارد و برای اسکان جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر طراحی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، علاوه بر افتتاح ۳۳۹۵ واحد مسکونی، از روند تکمیل سایر بخشهای پروژه نیز مطلع شد و بر تسریع در تکمیل واحدهای باقیمانده تأکید شد.
عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تاکنون به پیشرفت فیزیکی قابل توجهی رسیده است، بهگونهای که تا ابتدای سال جاری، حدود ۸۷ درصد از فرآیند ساخت آن محقق شده است.
ساخت این واحدها بهصورت انبوهسازی و در قالب مجتمعهای آپارتمانی انجام شده و همزمان با اجرای پروژه، توسعه زیرساختهای لازم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا، تأمین شبکههای اصلی خدماتی از جمله آب، برق و گاز در این مجموعه انجام شده و زیرساختهای حیاتی برای بهرهبرداری از واحدها فراهم آمده است.
همچنین خدمات روبنایی متعددی در این سایت پیشبینی و در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به احداث معابر دسترسی، پلهای ارتباطی، مراکز آموزشی، فضاهای مذهبی، واحدهای تجاری و مراکز درمانی اشاره کرد.
هدف اصلی از اجرای این پروژه، پاسخگویی به نیاز مسکن در میان متقاضیان فاقد سرپناه و ایجاد بستر مناسب برای شکلگیری یک سکونتگاه شهری با خدمات کامل عنوان شده است.
این افتتاح بخشی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی در راستای تسریع در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن و تحقق وعدههای اعلامشده در حوزه تأمین مسکن به شمار میرود.
قم- همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان قم، ۳۳۹۵ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سایت شهید رئیسی به بهرهبرداری رسید.
