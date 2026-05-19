به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی دوشنبه شب در گفتگو با رسانههای گروهی در تشریح برنامههای سفر خود به تهران بیان کرد: در دیدار با معاون وزیر در حوزه زیرساخت و حمل و نقل، موضوع تکمیل پروژههای بزرگراهی و دوباندهسازی جادههای استان مطرح شد
وی ادامه داد: در این دیدار خوشبختانه علاوه بر قول مساعد برای تسریع در روند اجرای پروژهها اعتبارات مناسبی برای تکمیل برخی پروژههای نیمهتمام اختصاص یافت.
هاشمی با بیان اینکه جهش اعتبارات راهآهن و تأمین آب شرب خراسان جنوبی در دستور کار دولت است، گفت: همچنین در نشست با معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی نیز موضوع ایجاد بندر خشک در استان به دلیل ظرفیتهای ویژه خراسان جنوبی و هممرزی با افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی سرمایهگذار بخش خصوصی از داخل استان مقرر شد این موضوع با اولویت در کمیسیون بررسی بنادر خشک مطرح شود.
وی افزود: طی نشستی بل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سه مطالبه اصلی استان شامل تسریع در روند اجرای پروژه راهآهن، تأمین اعتبار دوباندهسازی جادهها و تأمین آب شرب مرکز استان و سایر شهرستانها مطرح شد و هر سه مورد به صورت مکتوب مورد موافقت قرار گرفت.
راهآهن روی ریل اخذ اعتباری
وی با بیان اینکخ از محل سفر رئیسجمهور در سال گذشته سه همت برای پروژه راه آهن پیشبینی شده بود که دو همت آن بهصورت کامل تخصیص یافته است، افزود: همچنین با دستور رئیسجمهور سقف اعتبارات این پروژه نیز افزایش دو برابری خواهد داشت که اتفاقی بسیار مهم برای استان است.
به گفته هاشمی، طی این سفر تسریع در روند اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان و آبهای آزاد به استان مورد تأکید قرار گرفت ک این موضوع میتواند تحولی اساسی در تأمین آب پایدار خراسان جنوبی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ سرمایهگذار خارجی در حوزه نیروگاههای خورشیدی و معادن در استان فعال بودند، گفت: همچنین بیش از ۵۰ سرمایهگذار افغانستانی بهصورت خرد و کلان در منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود سرمایهگذاری کردهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه است.
وی با بیان اینکه مرز ماهیرود یکی از موفقترین مرزهای کشور است، اظهار داشت: در دیدار اخیر با والی فراه افغانستان نیز رضایت و استقبال بسیار خوبی از توسعه همکاریها شد که بازتاب گستردهای در سطح کشور داشت.
وی بیان کرد: در مجموع محور اصلی این سفر پیگیری پروژههای راهآهن، دوباندهسازی جادهها، تأمین آب و جذب سرمایهگذاری بود.
