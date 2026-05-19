۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۰

تشدید تنش میان کانادا و آمریکا

تشدید تنش میان کانادا و آمریکا

یک مسئول برجسته در وزارت جنگ آمریکا از تنش در روابط میان این کشور و کانادا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مسئول برجسته در وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که این کشور بخشی از همکاری های نظامی خود را با کانادا به حالت تعویق درآورده است.

بر اساس این گزارش، علت اقدام آمریکا علیه کانادا تشدید تنش ها میان دو کشور در پی عدم اجرای تعهدات دفاعی اعلام شده است.

در این گزارش آمده است، آمریکا مشارکت در شورای مشترک دفاع را به دلیل کوتاهی کاناد در اجرای سیاست های دفاعی متوقف کرده است.

این شورای مشترک در سال ۱۹۴۰ برای ایجاد هماهنگی میان کانادا و آمریکا در مسائل امنیتی و دفاعی ایجاد شده و مسئولان نظامی برجسته ۲ کشور در آن عضو هستند.

مسئول مذکور اضافه کرد، کانادا باید سرمایه گذاری ها در توان نظامی خود را افزایش دهد.

این در حالی است که روابط دو جانبه از زمان بازگشت ترامپ به قدرت به دلیل اعمال تعرفه های گمرکی و سخنان وی مبنی بر الحاق کانادا به آمریکا به عنوان ایالت جدید این کشور متشنج شده است.

