  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۵

درخواست ۲۰۰ دیپلمات سابق کانادا برای تحریم رژیم صهیونیستی

درخواست ۲۰۰ دیپلمات سابق کانادا برای تحریم رژیم صهیونیستی

۲۰۰ دیپلمات برجسته سابق کشور کانادا خواهان اعمال تحریم های قاطع علیه رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نزدیک به ۲۰۰ تن از دیپلمات های برجسته سابق کانادایی با ارسال نامه ای از مارک کارنی نخست وزیر این کشور خواستند تحریم های شدیدی را علیه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات این رژیم در نوار غزه و لبنان اعمال کند.

در این نامه آمده است، دولت کانادا باید توافق تجاری با رژیم صهیونیستی را مورد بازنگری قرار داده و این پیام را مخابره کند که اگر اوضاع فلسطین و لبنان بهبود پیدا نکند توافق همکاری های راهبردی را به حالت تعلیق درمی آورد.

در ادامه این نامه با اشاره به افزایش تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و مواضع تل آویو مبنی بر گسترش شهرک سازی های غیرقانونی با هدف از بین بردن امکان تشکیل کشور فلسطین بر ضرورت اعمال تحریم های قاطع تاکید شده است.

کد مطلب 6832148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها