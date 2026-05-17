درخواست ۲۰۰ دیپلمات سابق کانادا برای تحریم رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نزدیک به ۲۰۰ تن از دیپلمات های برجسته سابق کانادایی با ارسال نامه ای از مارک کارنی نخست وزیر این کشور خواستند تحریم های شدیدی را علیه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات این رژیم در نوار غزه و لبنان اعمال کند.

در این نامه آمده است، دولت کانادا باید توافق تجاری با رژیم صهیونیستی را مورد بازنگری قرار داده و این پیام را مخابره کند که اگر اوضاع فلسطین و لبنان بهبود پیدا نکند توافق همکاری های راهبردی را به حالت تعلیق درمی آورد.

در ادامه این نامه با اشاره به افزایش تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و مواضع تل آویو مبنی بر گسترش شهرک سازی های غیرقانونی با هدف از بین بردن امکان تشکیل کشور فلسطین بر ضرورت اعمال تحریم های قاطع تاکید شده است.